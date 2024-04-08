47 ilde arsa satışı yapılacak: İşte detaylar

İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 47 ilde 826 muhtelif arsayı satışa sundu.

ARSALAR HANGİ İLLERDE?



Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yalova ve Yozgat illerinde bulunan arsalar açık artırmayla satılacak.

AÇIK ARTIRMA NE ZAMAN?



Açık artırma, 24-25-26 Nisan 2024 tarihlerinde yapılacak. İlana göre peşin ödemede yüzde 20 indirim yapılıyor. Yüzde 25 peşin ve 24 ay vade seçeneği ne sunuluyor.