  Emekliler ne kadar zam alacak? İki aylık zam oranı belli oldu

Emekliler ne kadar zam alacak? İki aylık zam oranı belli oldu

Bugün açıklanan Şubat ayı enflasyon verileriyle birlikte, emeklilerin Temmuz ayında alacağı zam oranının ilk iki verisi netleşmiş oldu. Peki Emekliler ne kadar zam alacak?

Emekliler ne kadar zam alacak? İki aylık zam oranı belli oldu

Açıklanan Şubat ayı verileriyle birlikte, 2026 yılının ikinci yarısında (Temmuz ayında) yapılacak maaş artışları için yol haritası şekillenmeye başladı. Ocak ayındaki %4,84 ve Şubat ayındaki %2,96'lık artışların birleşmesiyle, iki aylık kümülatif enflasyon %7,95 olarak kayıtlara geçti.

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: Temmuz ayında alacakları zam oranı, 6 aylık enflasyonun toplamı kadar olacak. Şu an için kesinleşen oran %7,95. Önümüzdeki 4 ayın verileri bu rakama eklenerek nihai zam belirlenecek.

Memur ve Memur Emeklileri: Memurlar, toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. İki aylık veriler, enflasyon farkı oluşması için gereken eşiğe yaklaşıldığını gösteriyor.

Güncel Maaş Tablosu (Ocak 2026 İtibarıyla)

Ocak ayında yapılan artışlar ve 1.000 TL seyyanen zam sonrası uygulanan güncel rakamlar:

KategoriGüncel Maaş (Ocak 2026)
En Düşük Memur Maaşı60.896 TL
En Düşük Memur Emekli Aylığı27.889 TL
En Düşük Emekli Maaşı (Taban)20.000 TL

Temmuz Zammı İçin Kritik Takvim

Temmuz ayındaki kesin zam oranının belli olması için şu ayların enflasyon verileri beklenecek:

Mart (Nisan başında açıklanacak)

Nisan (Mayıs başında açıklanacak)

Mayıs (Haziran başında açıklanacak)

Haziran (3 Temmuz'da açıklanacak)

Şu anki seyir, 6 aylık toplam enflasyonun memur ve emekli maaşlarında yeniden çift haneli bir artışa işaret ettiğini gösteriyor. Nihai oranlar, 3 Temmuz 2026 tarihinde TÜİK'in Haziran verisini paylaşmasıyla netleşecek.
