Emekliler ne kadar zam alacak? İki aylık zam oranı belli oldu

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: Temmuz ayında alacakları zam oranı, 6 aylık enflasyonun toplamı kadar olacak. Şu an için kesinleşen oran %7,95. Önümüzdeki 4 ayın verileri bu rakama eklenerek nihai zam belirlenecek.

Memur ve Memur Emeklileri: Memurlar, toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. İki aylık veriler, enflasyon farkı oluşması için gereken eşiğe yaklaşıldığını gösteriyor.