Gayrimenkul sektöründe 24 yılı geride bırakan Akyapı, İstanbul Büyükçekmece’de gerçekleştireceği yeni projesi Big Country’yi ön satışa çıkardı. 1.2 milyar TL’lik yatırımla hayat bulacak olan Big Country, 126 adet birbirinden bağımsız tek katlı villadan oluşuyor. Akyapı Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Asmalı, 2021-2022 yatırım projeksiyonunda Ümraniye’de Limonlu Bahçe Konakları ve Hadımköy’de METKAP ticari projesinin ardından ön satışa sunulan Big Country’nin Akyapı’nın 3 milyar TL’lik yatırım zincirinin bir parçası olduğunu söyledi.

Türkiye’de konut, sanayi ve ticari gayrimenkul alanında projeler üreten Akyapı, Hakan Grup işbirliği ile yeni villa projesi Big Country’yi ön satışa çıkardı. İstanbul’un son dönemde öne çıkan bölgelerinden biri olan, Marmara Denizi ve Büyükçekmece Gölü’nün kesişim noktası Büyükçekmece’de hayat bulan proje, 1.2 milyar TL’lik yatırımla hayat bulacak ve 126 adet birbirinden bağımsız tek katlı villadan oluşacak.

Projenim tanıtım toplantısı Akyapı Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Asmalı, Akyap Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Dinçel, Hakan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Karadeniz, Hakan Grup Genel Müdürü Ali Zeki Karadeniz’in de katılımıyla Big Country’nin aynı zamanda satışa da açılacak olan 6+1 örnek villasında gerçekleşti.

Akyapı’nın 2021-2022 yatırım projeksiyonu çerçevesinde Ümraniye’de Limonlu Bahçe Konakları konut projesi ve Hadımköy’de METKAP ticari projesinin ardından ön satışa sunduğu Big Country, 126 adet birbirinden bağımsız, tek katlı villadan oluşuyor. Tüm villaları, birbirlerinin manzarasını engellemeyecek bir düzende, sakinlerinin Büyükçekmece Gölü ve Marmara Denizi manzaralarını kesintisiz bir şekilde deneyimleyebilecek şekilde tasarlandı.

3 MİLYAR TL’LİK YATIRIM ZİNCİRİ

Akyapı Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Asmalı, 2021-2022 yatırım projeksiyonları çerçevesinde Ümraniye’de Limonlu Bahçe Konakları konut projesi ve Hadımköy’de METKAP ticari projesinin ardından ön satışa sunduğu Big Country’nin 3 milyar TL’lik yatırım zincirinin bir parçası olduğunu söyledi.

Asmalı, Başakşehir’de hayata geçecek olan, bu yılki dördüncü projemizin hazırlıklarına da başladık, yıl sonuna doğru duyurmayı planlıyoruz” dedi.

Mahmut Asmalı, yatırımları hakkında şu bilgileri verdi: “3 milyar TL’lik yatırım zincirimizde yer alan 1.3 milyar TL değere sahip Limonlu Bahçe Konakları projemizde satışlarımız gayet iyi. 15 blokta toplam 509 daireden oluşan projemizde ayrıca 148 adet ticari alan yer alıyor. Projemizin, konutu hem yaşamak için tercih eden, hem de bir yatırım aracı olarak gören kitleler tarafından yoğun bir ilgiyle karşılanması Akyapı ailesi olarak bizleri çok mutlu etti. Yatırım halkamızdaki bir başka projemiz; 500 milyon TL yatırım değeriyle METKAP. Kendi bünyesinde bulunan arıtmasıyla METKAP, Akyapı’nın en yeni ve çevreci sanayi projesi olarak öne çıkıyor. Bu projenin muhatabı metal ve kaplama sanayii. Nisan ayında ön satışına başladık, burada 137 adet imalathanemiz bulunuyor. Yatırım zincirimizin üçüncü halkası ise 1.2 milyar TL yatırım değerine sahip Big Country projemiz. Projemiz her biri birbirinden bağımsız ve tek katlı 126 adet villadan oluşuyor. Projedeki bütün villalarımız gerçek villa deneyimi yaşatacak şekilde, tek katlı olarak tasarlandı.”

17 MİLYON TL’DEN BAŞLIYOR

Akyapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Dinçel, projede fiyatların 17 milyon TL’den başladığını, ödeme planlarının müşterilerin isteğine bağlı olarak banka kredili veya Akyapı bünyesinde vadelendirme olarak sunulduğunu ifade etti.

Pandeminin insanların konut konusunda tercihlerini de derinden etkilediğini anlatan Dinçel, şunları söyledi:

“Pandemi sonrası müstakil alanlardan ve sosyal alanlı donatıları olan projelerden konut almak tercih ediliyor. Biz de pandemi sonrasında ortaya çıkan ihtiyaçlara yanıt verebilecek, İstanbul’un yıldızı parlayan ilçelerinden Büyükçekmece’de yer alan projemizi ön satışa sunuyoruz. Big Country’de yer alan 126 adet villamız bölgenin en iyi deniz ve göl manzarasına hakim arazisinde yer alıyor. Ayrıca projemizdeki villalar 756 ile 1.980 metrekare arasında değişen bahçe büyüklükleriyle, zevkinize göre peyzaj ve hobi bahçeleri oluşturabileceğiniz alanlar sunuyor. 4+1, 5+1, 6+1 ve 7+1 seçeneklerinin sunulduğu villalarımızın her biri çok değerli ve kendine has özelliklere sahip.”

4 TİP VİLLA SEÇENEĞİ SUNULUYOR

225 bin metrekare arazi üzerinde konumlanan Big Country’de 4+1, 5+1, 6+1 ve 7+1 seçenekleri ile 4 tip villa sunuluyor. 4+1 villa seçeneği Sunset 446 metrekare, 5+1 villa seçeneği Sunrise 473 metrekare, 6+1 villa seçeneği Rainbow 555 metrekare ve 7+1 villa seçeneği Starlight ise 635 metrekarelik büyüklüğe sahip. Her villanın geniş bahçesi ve havuzu bulunurken, villalar 750 ile 1.980 metrekare arasında değişen bahçe büyüklükleriyle peyzaj ve hobi bahçeleri oluşturulabilen alanlar da sunuyor. Ayrıca; 4+1, 5+1, ve 6+1 villa tipinde 3 adet, 7+1 villa tipinde ise 4 adet kapalı otopark imkanı sunuluyor.

Marmara Denizi ve Büyükçekmece Gölü’nün kesişim noktasında; hem deniz hem de göl manzarasını birlikte sunan Big Country, aynı zamanda 2 bin 450 metrekarelik kapalı sosyal tesisi ile de sakinlerine 365 gün, kesintisiz sosyal yaşam alanı sağlayacak. Tenis kortları, basketbol sahası, futbol sahası, yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, çocuk oyun alanları, çalışma alanları ve Coffee Lounge alanı ve Big Country Club Restaurant gibi alanların bulunduğu Big Country Club, tam donanımlı bir tesis olarak tasarlandı. Big Country’nin site içi peyzaj alanında ise 3.700 metrekarelik rekreasyon alanları, bu alanlarda 2 kilometrelik koşu, yürüyüş ve scooter parkuru, çocuk oyun alanları, çardak, gölet, süs havuzları ve teras alanları bulunuyor.

Proje, Büyükçekmece Gölü ve Marmara Denizi’ne yakınlığının yanı sıra şehrin merkezine yakın konumuyla çevresindeki seçkin okullara ve nitelikli sağlık kuruluşlarına ve alışveriş merkezlerine de oldukça yakın bir mesafede yer alıyor. Proje, TEM’e 10 dakika, E5’e 12 dakika, İstanbul Havalimanı’na 30 dakika mesafede bulunuyor. Proje, marinalar, festival alanları ve dalış merkezleri gibi etkinlik alanlarına da çok yakın bir konumda yer alıyor.