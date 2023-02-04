Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir canlı yayında Orta gelirlilere yönelik ikinci el evlerle ilgili bir soru üzerine "İkinci el konutlar ile ilgili destek olmak için bir çalışma ayrıca yapılacak. Projenin planlama aşaması devam ediyor. Somutlaşan çalışmayı inşallah kamuoyu ile de paylaşacağız." demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kampanyada önceliği ilk evini alacak vatandaşlara yönelik yeni konut arzına verdiklerini belirtmişti.

TRT Haber'de yer alan habere göre ikinci el konutlarla ilgili destek paketi üzerindeki çalışma sürüyor. Çalışmanın detaylarının bu ay içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sektör temsilcileri ikinci el konutlar için yapılacak kampanyada finansman erişiminin kolaylaştırılmasını bekliyor.

"Hem kredi hem peşinatta finansmana erişim kolaylaşmalı"

Konuya ilişkin TRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan Gayrimenkul Sektör Temsilcisi Gökhan Taş, şunları söyledi:

"Şu anda orta ve ortanın altı gelir grubunun ciddi anlamda bir gayrimenkul alma ihtiyacı var. İkinci el ile ilgili talep çok yoğun bir şekilde. Bu açıklanacak proje herkesi kapsayacak. Belirli şartlarla olmayacaksa o zaman gerçekten pazarda insanların ihtiyaçları karşılanır diye düşünüyorum.

Yüzde 20 peşinat verilecekse, belki peşinatta üç dört yıl vadeli, ayrı bir kredi. Diğer uzun vadeli de ayrı bir kredi modeliyle böyle bir şey uygulanabilir."

İkinci el konutlara yönelik çalışmanın detaylarının Şubat ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.