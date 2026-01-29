İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? Gözler İstanbul TOKİ kura sonuçları ve isim listesinde

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde yürüttüğü sosyal konut hamlesinde vitesi artırsa da, milyonlarca başvurunun yapıldığı İstanbul, Ankara ve İzmir üçlüsü için beklenen kura takvimi üzerindeki gizemini koruyor. Konut sayısının en yüksek olduğu bu üç büyükşehirde kura tarihlerinin henüz netleşmemiş olması, "Ev sahibi olabilecek miyim?" sorusunu soran adaylar arasındaki heyecanı ve merakı her geçen gün daha da artırıyor.

TOKİ kulislerinde dolaşan ve milyonlarca İstanbulluyu heyecanlandıran 9-12 Mart 2026 tarihleri, resmi bir açıklama gelmese de projenin büyüklüğü ve hazırlık süreçleri düşünüldüğünde oldukça güçlü bir beklenti haline gelmiş durumda.