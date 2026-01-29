ARA
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında 2026 yılı Ocak ve Şubat aylarını kapsayan yeni kura takvimini ilan etti. Peki İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? Gözler İstanbul TOKİ kura sonuçları ve isim listesinde


İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? Gözler İstanbul TOKİ kura sonuçları ve isim listesinde

Toplamda 500 bin konutu hedefleyen projede, özellikle büyükşehirlerdeki yoğun talep nedeniyle kura çekimleri haftalık periyotlarla noter huzurunda ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmeye devam ediyor. Gözler şimdi de İstanbul TOKİ kura sonuçları ve isim listesinde.

İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde yürüttüğü sosyal konut hamlesinde vitesi artırsa da, milyonlarca başvurunun yapıldığı İstanbul, Ankara ve İzmir üçlüsü için beklenen kura takvimi üzerindeki gizemini koruyor. Konut sayısının en yüksek olduğu bu üç büyükşehirde kura tarihlerinin henüz netleşmemiş olması, "Ev sahibi olabilecek miyim?" sorusunu soran adaylar arasındaki heyecanı ve merakı her geçen gün daha da artırıyor.

TOKİ kulislerinde dolaşan ve milyonlarca İstanbulluyu heyecanlandıran 9-12 Mart 2026 tarihleri, resmi bir açıklama gelmese de projenin büyüklüğü ve hazırlık süreçleri düşünüldüğünde oldukça güçlü bir beklenti haline gelmiş durumda.

TOKİ kura sonuçlarının sorgulanma süreci, çekilişlerin şeffaflığı ve hızı açısından tamamen dijital bir altyapı üzerinden yönetiliyor. Noter huzurunda yapılan çekiliş biter bitmez isim listelerinin sisteme yüklenmesiyle birlikte adaylar için heyecan dolu sorgulama süreci başlıyor.

Paylaştığınız kanallar üzerinden sonuçlara en hızlı şekilde şu adımlarla ulaşabilirsiniz:

1. e-Devlet Kapısı Üzerinden Sorgulama (En Hızlı Yöntem)

Kura çekimi tamamlandıktan kısa bir süre sonra sonuçlar e-Devlet veri tabanına aktarılır.

Adım 1: [şüpheli bağlantı kaldırıldı] adresine T.C. Kimlik Numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

Adım 2: Arama çubuğuna "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı" veya doğrudan "Kura Sonucu Sorgulama" yazın.

Adım 3: Çıkan ekranda başvurunuzun yanındaki "Detay" kısmına tıklayarak "Asil", "Yedek" veya "Hak Sahibi Olamadınız" ibaresini görebilirsiniz.

2. TOKİ Resmi İnternet Sitesi Üzerinden Sorgulama

TOKİ, kura günlerinde sitesinde özel bir sorgulama modülü aktif eder.

Adım 1: www.toki.gov.tr ana sayfasına girin.

Adım 2: "Satış ve Kura" sekmesi altında yer alan "Kura Sonuç Sorgulama" ekranına tıklayın.

Adım 3: T.C. Kimlik Numaranızı girerek sonuç belgenize ulaşın.

Listelerde İsminizi Gördüğünüzde Ne Olacak?

Asil Hak Sahibiyseniz: TOKİ tarafından ilan edilecek olan sözleşme imzalama tarihlerini beklemeniz gerekecek. Bu süreçte size SMS ile bilgilendirme de yapılacaktır.

Yedek Hak Sahibiyseniz: Asil adaylardan sözleşme imzalamayan veya şartları taşımadığı anlaşılanların yerine sırayla çağrılacaksınız. Umudunuzu kesmeyin; kontenjanın %10-15'i genellikle yedeklerden tamamlanıyor.

Hak Sahibi Olamadıysanız: Başvuru sırasında yatırdığınız ücreti (5000 TL), kura çekiminden yaklaşık 5 iş günü sonra başvuruyu yaptığınız banka şubesinden veya ATM’lerden iade alabilirsiniz.

İstanbul TOKİ 2026 Ödeme Planı Özeti

Konut TipiMetrekareToplam Satış Fiyatı%10 PeşinatVade (Ay)Aylık Taksit
1+155 m²1.950.000 TL195.000 TL240 Ay7.313 TL
2+1 (Standart)-2.450.000 TL245.000 TL240 Ay9.188 TL
2+1 (Geniş)80 m²2.950.000 TL295.000 TL240 Ay11.063 TL
