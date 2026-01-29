MSB kura sonuçları 2026 açıklandı mı? MSB işçi alımı kura sonuçları sorgulama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bünyesindeki fabrikalar ve iş yerlerinde istihdam edilecek 1.113 sürekli işçi alımı için 21 Ocak 2026'da noter huzurunda çekilen kura, başvuru yapan binlerce aday için asil ve yedek listeleri belirledi.

1. Sonuçların Sorgulanması

Kura sonuçları ve oluşan isim listeleri (Asil ve Yedek), MSB'nin tek yetkili kanalı olan personeltemin.msb.gov.tr adresinden yayımlanacaktır. Adaylar, T.C. Kimlik numaraları ile sorgulama yaparak durumlarını öğrenebilirler.

2. Belge Kontrolü: Asil ve Yedek Herkes Çağrılacak

Bu sürecin en önemli özelliği; sadece asil adayların değil, yedek adayların tamamının da belge kontrolüne çağrılacak olmasıdır.

Hazırlık: İlanda belirtilen eğitim belgesi, tecrübe (SGK dökümü vb.), öncelik durumu belgesi ve mesleki yeterlilik belgelerinin hem asılları hem de fotokopileri mutlaka yanınızda olmalıdır.

Yer ve Zaman: Belge kontrolü tarihleri yine aynı internet sitesi üzerinden duyurulacaktır. Bu duyurular "tebliğ" sayıldığı için adresinize posta gelmesini beklememelisiniz.

3. Elenme ve Yedek Aday Geçişi

Eksik/Hatalı Belge: Asil listede olup da şartları taşımadığı anlaşılan veya eksik belge getiren adayların başvuruları iptal edilecektir.

Zincirleme Geçiş: İptal edilen asil adayın yerine, belgesi tam olan ilk sıradaki yedek adaydan başlanarak sınava kabul işlemi yapılacaktır.

Dikkat: Talep şartlarını taşımadığı sonradan (sınav aşamasında bile) anlaşılanların adaylığı derhal sonlandırılacaktır.

4. Sınav Aşamasına Geçiş

Belge kontrolünü başarıyla geçen adayların yer aldığı "Sınava Katılmaya Hak Kazananlar Listesi" ilan edilecektir.

Tek Hak: Sınav günü ve saatinde orada bulunmayan adaylara ikinci bir şans verilmeyecek ve adaylıkları sonlandırılacaktır.