2026 KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM KPSS başvuru ve sınav tarihleri

ÖSYM'nin her yıl yayınladığı sınav takvimine göre, Lisans düzeyindeki sınavlar Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleştirilecek. İşte 2026 KPSS Lisans oturumlarının tam günü ve merak edilen detayları:
ÖSYM’nin güncel sınav takvimine göre, memur adayları için kritik bir yıla girmiş bulunuyoruz. Özellikle vurguladığınız gibi, 2026 yılı "çift yıl" olması sebebiyle tüm mezuniyet grupları (lisans, ön lisans, ortaöğretim) için puanların B Grubu (merkezi atama) kadrolarında kullanılabileceği en kapsamlı sınav yılıdır.
ÖSYM tarafından güncellenen ve sizin de paylaştığınız 2026 KPSS Takvimi, bu yıl sınavların alışılmışın dışında (Temmuz yerine Eylül/Ekim aylarında) gerçekleşeceğini gösteriyor. Bu durum, adaylara hazırlık için yaklaşık 2 aylık ek bir zaman kazandırmış durumda.
2026 sınav ve sonuç maratonu şu şekildedir:
2026 KPSS Sınav ve Sonuç Takvimi
|Sınav Oturumu
|Sınav Tarihi
|Sonuç Açıklama Tarihi
|KPSS Lisans (GY-GK)
|6 Eylül 2026
|7 Ekim 2026
|KPSS Alan Bilgisi (1. Gün)
|12 Eylül 2026
|7 Ekim 2026
|KPSS Alan Bilgisi (2. Gün)
|13 Eylül 2026
|7 Ekim 2026
|KPSS Ön Lisans
|4 Ekim 2026
|30 Ekim 2026
|KPSS Ortaöğretim
|25 Ekim 2026
|19 Kasım 2026
2026 KPSS Başvuru Takvimi Özet
|Sınav Kategorisi
|Başvuru Başlangıç
|Başvuru Bitiş
|Geç Başvuru Günü
|KPSS Lisans
|1 Temmuz 2026
|13 Temmuz 2026
|Tahminen 21-22 Temmuz
|KPSS Ön Lisans
|29 Temmuz 2026
|10 Ağustos 2026
|Tahminen 18-19 Ağustos
|KPSS Ortaöğretim
|27 Ağustos 2026
|8 Eylül 2026
|Tahminen 15-16 Eylül
Paylaştığınız bu güncel başvuru takvimi, 2026 yılı KPSS maratonuna katılacak adaylar için en kritik tarihleri oluşturuyor. Sınavların Eylül ve Ekim aylarına kaydırılmasıyla birlikte, başvuru süreçleri de yaz dönemine yayılmış durumda.
Özetlemek gerekirse 2026 KPSS Başvuru Takvimi şu şekildedir:
Adayların Dikkat Etmesi Gereken 5 Kritik Nokta
HES Kodu ve Fotoğraf Güncelliği: Başvuru yapmadan önce ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerindeki fotoğrafınızın güncel olup olmadığını kontrol edin (Son 50 ay içinde çekilmiş olmalıdır).
Ödeme Onayı: Başvurunuzun geçerli sayılması için başvuru yaptıktan sonra sınav ücretini belirtilen bankalara veya ÖSYM’nin "Ödemeler" kısmından kartla yatırmanız şarttır. Ücreti yatırılmayan başvurular geçersiz sayılır.
Mezuniyet Şartı: Başvurduğunuz sınav düzeyinden (Lisans, Ön Lisans veya Ortaöğretim) en geç sınavın geçerlilik süresi (2 yıl) içinde mezun olabilecek durumda olmanız gerekmektedir.
Geç Başvuru Günü: Eğer ana başvuru tarihlerini kaçırırsanız, "Geç Başvuru" gününde başvuru yapabilirsiniz; ancak sınav ücretinin o gün %50 zamlı ödeneceğini unutmayın.
Oturum Seçimi: Lisans adayları; GY-GK oturumuna ek olarak mezuniyetlerine göre Eğitim Bilimleri veya Alan Bilgisi oturumlarını da bu tarihlerde seçmek zorundadır.