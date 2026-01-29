2026 KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM KPSS başvuru ve sınav tarihleri

ÖSYM’nin güncel sınav takvimine göre, memur adayları için kritik bir yıla girmiş bulunuyoruz. Özellikle vurguladığınız gibi, 2026 yılı "çift yıl" olması sebebiyle tüm mezuniyet grupları (lisans, ön lisans, ortaöğretim) için puanların B Grubu (merkezi atama) kadrolarında kullanılabileceği en kapsamlı sınav yılıdır.

ÖSYM tarafından güncellenen ve sizin de paylaştığınız 2026 KPSS Takvimi, bu yıl sınavların alışılmışın dışında (Temmuz yerine Eylül/Ekim aylarında) gerçekleşeceğini gösteriyor. Bu durum, adaylara hazırlık için yaklaşık 2 aylık ek bir zaman kazandırmış durumda.

2026 sınav ve sonuç maratonu şu şekildedir:

2026 KPSS Sınav ve Sonuç Takvimi