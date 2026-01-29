ARA
  • Buca su kesintisi: İzmir Buca'da sular ne zaman, kaçta gelecek?

İZSU (İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi), 29 -30 Ocak 2026 Perşembe günü için şehir genelinde yapılacak olan planlı tamir ve şebeke yenileme çalışmalarına dair güncel listeyi yayımladı. Peki İzmir Buca'da sular ne zaman, kaçta gelecek?


İzmir’de etkili olan hava şartları, şehrin en büyük ilçelerinden biri olan Buca’da ciddi bir su krizine yol açtı. İZSU tarafından yapılan açıklama, durumun teknik bir arızadan ziyade, doğal bir afet (yıldırım düşmesi) kaynaklı olduğunu gösteriyor.

Buca Su Kesintisi Mahalle Listesi (29-30 Ocak 2026)

    
ADATEPEAKINCILARATATÜRKAYDOĞDU
BARIŞBUCA KOOPCUMHURİYETÇAĞDAŞ
ÇALDIRANÇAMLIKÇAMLIKULEÇAMLIPINAR
DİCLEDUMLUPINAREFELERFIRAT
GAZİLERGÖKSUGÜVENHÜRRİYET
İNKILAPİNÖNÜİZKENTKARANFİL
KOZAĞAÇKURUÇEŞMELALELİMENDERES
MURATHANMUSTAFA KEMALSEYHANŞİRİNKAPI
UFUKVALİ RAHMİ BEYYAYLACIKYENİGÜN
YEŞİLBAĞLARYİĞİTLER  

2 Buca'da sular ne zaman gelecek?

Buca'da sular ne zaman gelecek?

İZSU tarafından yapılan açıklama şöyle:

" 29.01.2026 saat 20:00 ile 30.01.2026 saat 01:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır."
