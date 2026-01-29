Buca su kesintisi: İzmir Buca'da sular ne zaman, kaçta gelecek?

İzmir’de etkili olan hava şartları, şehrin en büyük ilçelerinden biri olan Buca’da ciddi bir su krizine yol açtı. İZSU tarafından yapılan açıklama, durumun teknik bir arızadan ziyade, doğal bir afet (yıldırım düşmesi) kaynaklı olduğunu gösteriyor.