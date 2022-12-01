Enerji fiyatlarındaki yükseliş ve iş gücü maliyetlerinin artması gibi nedenlerle İstanbul’da konut aidatları, kiralarla yarışır hale geldi. Beşiktaş, Şişli ve Sarıyer aidatların zirve yaptığı ilçeler olurken, 100 metrekarelik bir konutun ortalama aidatı iki bin TL’lere dayandı.

Türkiye’de tarihi zirvesini gören konut fiyatları nedeniyle son dönemde öne çıkan en önemli sorunlarından biri barınma sorunu oldu.

Hükümetin TOKİ aracılığıyla dar gelirlilere yönelik konut üreteceğini açıklamasına rağmen piyasa henüz dengesini bulamadı. Konutlarda istihdam edilen çalışanların maaşlarında yaşanan artış, enerji fiyatlarındaki yükseliş gibi nedenlerle son dönemde aidatlarda da ciddi bir yükseliş yaşandı.

Deyim yerindeyse konut kiralarının zirve yapmasından önceki kiralara eş değerde aidat fiyatları oluştu. Eva Gayrimenkul Değerleme’nin Ekonomist Dergisi’ne özel yaptığı aidat araştırması ile İstanbul’un ilçelerindeki ortalama aidat fiyatlarını mercek altına aldık.

Araştırmaya göre, İstanbul’da en yüksek aidat değerlerinin görüldüğü Beşiktaş’ta 2021 yılında ortalama 13,5 TL/m2 olan aidat bedelleri 2022’nin ocak ayında 16,74 TL/m2’ye çıkarken, yapılan ara zamlarla bu yılın ekim ayında 18 TL/m2’lere kadar yükseldi.

İkinci sırada yer alan Şişli’de ise 2021 yılında ortalama 12,55 TL/m2 olan aidat bedelleri 2022’nin ocak ayında 12,55 TL/m2, bu yılın ekim ayında 14,5 TL/m2’ye ulaştı.

Üçüncü sırada yer alan Sarıyer’de 2021 yılında ortalama 6,31 TL/m2 olan aidat bedelleri 2022’nin ocak ayında 9 TL/m2’ye çıkarken yapılan ara zamlarla bu yılın ekim ayında 14,4 TL/m2’ye yükseldi.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.