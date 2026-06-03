Kentsel dönüşümde finansman sorununu çözecek formül: Bankalar müteahhit olacak

Konuyla ilgili İHA muhabirine konuşan DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, hükümetin kentsel dönüşüm konusunda önemli kredi ve destekler sunduğunu ancak sürecin istenilen seviyede ilerlemediğini ifade etti. Bunun en önemli nedenlerinden birinin kurumlar arasındaki koordinasyon eksikliği olduğunu belirten Karslıoğlu, Adana’da valilik öncülüğünde tüm ilgili kurumların yer alacağı bir platform oluşturacaklarını kaydetti. Kurulacak Kentsel Dönüşüm Platformu'nun DAİMFED tarafından koordine edileceğini ifade eden Karslıoğlu, "Kentsel dönüşümü ilgilendiren tüm kurumlarımızın bir araya geldiği bir yapı oluşturacağız. Hangi kurumlar arasında süreç takılıyorsa anında çözüm üreterek dönüşüm çalışmalarını hızlandıracağız. Bu platformun deprem bölgesindeki 11 ilimize de örnek olmasını umut ediyoruz" dedi.