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Kira sözleşmelerinde yeni dönem: Sayı 21 bini buldu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Vatandaşlarımız, genişletilen kapsamıyla e-Devlet Kapısı'nda kira sözleşmesi işlemlerini mekandan bağımsız, zaman ve belge maliyeti olmadan hızlı, kolay ve güvenilir şekilde yapabilir." dedi.

25 Mayıs 2025 | 12:14
Son Güncellenme: 25 Mayıs 2025 | 12:30
Kira sözleşmelerinde yeni dönem: Sayı 21 bini buldu

Hazine ve Maliye Bakanlığının, kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden hazırlanmasına ilişkin hizmeti 81 ilin tamamında kullanılırken, e-kira sözleşmesi sayısı 21 bini buldu. 

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Bakanlık, kiracılar ve ev sahipleri için kira sözleşmelerinin, e-Devlet üzerinden güvenilir şekilde hazırlanmasına ilişkin hizmetin birinci fazını, 4 Kasım 2024 tarihinde vatandaşların hizmetine açtı.

Bu fazda, taşınmaz sahibi gerçek kişi tarafından e-Devlet Kapısı'ndaki "Kira Sözleşmesi İşlemleri" bölümü üzerinden hazırlanacak sözleşmenin, kiracı ve varsa kefil tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden onaylanması sağlanıyor.

Uygulamanın ikinci fazına da 9 Mayıs'ta geçildi. Buna göre, artık emlak danışmanları ve yetkilendirilen kişiler de sözleşme hazırlama ve tarafların (taşınmaz sahibi/hissedar, kiracı ve varsa kefil) onayına sunma işlemini yapabiliyor. Uygulamayla, kira sözleşmeleri için zaman damgalı "Barkodlu Belge" oluşturulabiliyor ve e-Devlet Kapısı üzerinden doğrulama işlemi gerçekleştiriliyor.

Yetki belgesiz kira işlemlerine aracılık edilmesi önleniyor

İkinci fazla yetki belgeli emlak danışmanlarınca kiralama işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapılması imkanı sağlandı. Vatandaşlar da emlak işletmelerinin yetki belgesi kontrolünü yaparken, güvenilir ortamda sözleşmelerine onay verebiliyor.

Bu hizmetle, hem vatandaşlar hem de emlak işletmeleri bakımından olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Ayrıca vatandaşlar, doğrulanmış şeffaf bilgilere de erişebiliyor. Böylece, yetki belgesiz kira işlemlerine aracılık edilmesi önlenirken, kiralamaya konu taşınmazın sahipliği de kontrol edilebiliyor. Vatandaşlar, kurumlara kira sözleşmelerini iletme yükünden de kurtulurken, entegre hizmetlerle bürokrasi de azalmış oluyor.

Hizmet kapsamında, 20 bin 979 kira sözleşmesi onaylandı. Uygulamaya ülke genelinde yaygın katılım olurken, 81 ilin tamamında "e-Kira Sözleşmesi" düzenlendi. Bu hizmetin vatandaşlar tarafından etkin kullanımının sağlanması amacıyla ekranlar kullanıcı dostu tasarlandı. Ayrıca, "Kira Sözleşmesi İşlemleri" giriş ekranında hizmetin kullanım videosuna ve kullanım kılavuzuna yer verilerek, vatandaşlar hizmetin adımları konusunda bilgilendirildi.

Vatandaşları bilgilendirmek için hazırlanan tanıtım videosunun da televizyonlarda yayımlanması öngörülüyor.

"Vatandaş odaklı hizmet anlayışını merkeze aldık"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuya ilişkin değerlendirmesinde, e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşların erişimine açılan "Kira Sözleşmesi İşlemleri" uygulamasını, vatandaş odaklı hizmet anlayışı kapsamında devreye aldıklarını belirtti.

Hizmetin, yerli yazılımcılar ve yüzde yüz iç kaynaklarla gerçekleştirildiğine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Hizmetle kamuya ek mali yük de oluşturulmadı. Uygulama, vatandaşların bu hizmetten faydalanması için ek maliyete katlanmasına gerek olmayacak şekilde kurgulandı. Hizmet kalitesini artırmak için ekiplerimiz arka planda çalışmaya devam ediyor. Bu hizmeti, tüzel kişileri de kavrayacak şekilde genişletmek için çalışmalar yürütüyoruz. Vatandaşlarımız, genişletilen kapsamıyla e-Devlet Kapısı'nda kira sözleşmesi işlemlerini mekandan bağımsız, zaman ve belge maliyeti olmadan hızlı, kolay ve güvenilir şekilde yapabilir."

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