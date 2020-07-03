Hürriyet Emlak, Haziran 2020 Emlak Endeksi’ni açıkladı. Hürriyet Emlak ilanları üzerinden oluşturulan endeksin verileri, 200 ilan ve üzeri konut bulunan illeri içerirken, Haziran 2019-Haziran 2020 arasındaki dönemi kapsıyor.

Hürriyet Emlak, pandemi nedeniyle kısa süreli durgunluk yaşayan emlak sektörünün geçtiğimiz bir yılda sergilediği performansı masaya yatırdı.

Hürriyet Emlak Haziran 2020 Emlak Endeksi verilerine göre, bir yıllık sürede satılık konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği illerin başında Kahramanmaraş (%43.31), Sakarya (%43.13), Bolu (%37.67) Eskişehir (%36.18) ve Elazığ (%34.43) geldi. Veriler, 5 büyük ilde 1 yıllık süredeki hareketliliği de ortaya koydu.

EN ÇOK KAZANDIRAN İL

5 büyük ilde yatırımcısına en çok kazandıran il yüzde 28 ile Antalya oldu. Antalya’yı, Ankara (%23), İzmir (%18), İstanbul (%16) ve Bursa (%7) izledi.

GEÇTİĞİMİZ 5 YILIN EN BÜYÜK SEVİYESİ

Emlak piyasasını ve sektörün önümüzdeki dönemde alacağı pozisyonu yorumlayan Hürriyet Emlak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ticari İşlerden Sorumlu Eş Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, faiz indirim kampanyasının açıklandığı ilk günlerden itibaren satılık talebinde geçtiğimiz 5 yılın en yüksek seviyesinin görüldüğünü söylüyor.

Tandoğan, “Öyle yüksek bir seviyeden bahsediyoruz ki en yakın döneme kıyasladığımızda 2,5 kattan daha fazla bir büyüme görüyoruz. İş ortağımız olan emlak ofisleriyle görüştüğümüzde satış rakamlarının 2-3 kat arttığını görüyoruz. Bölgesel olarak farklılık göstermekle birlikte bu müthiş talep artışı aynı zamanda satış adetlerine de yansıyor. Hem birinci el hem de ikinci el tarafında satışların arttığını gözlemlemekteyiz” diye konuşuyor.

ÇIKIŞ EĞİLİMİ DEVAM EDEN İLLER

Bu dönemde satılık konut fiyatlarında çıkış eğilimi devam eden illerin başında ise Adıyaman’ın geldiği görüldü. Adıyaman, bu dönemde alıcısına ortalama %31 kazandırdı. Adıyaman’ı, Bartın (%29), Sinop (%28) ve Kırklareli (%27) takip etti.

METRAKERE FİYATINA GÖRE…

Metrekare fiyatlarıyla dikkat çeken illerde ise ilk sırayı Muğla aldı. Ülke genelinde konut fiyatları en yüksek olan il Muğla, 5.287 TL ortalama metrekare fiyatıyla liste başında yer alırken Muğla’yı, 4.851 TL ile İstanbul, 3.622 TL ile İzmir ve 3.365 TL ile Antalya izledi.

KONUT FİYATLARINDA DÜŞÜŞ YAŞANAN İLLER

Her sektörü etkileyen koronavirüs salgını döneminde emlak piyasası da kısa süreli de olsa bu süreçten nispeten olumsuz etkilendi. Bir yıllık sürece yayılan verilere bakıldığında bazı illerde metrekare bazında daralma görüldü. Bu dönemde satılık konut fiyatlarında düşüş yaşayan illerin başında Aydın (-%12.08) geldi. Bu süreçte düşüş yaşanan diğer iller ise Mardin (-%0.78) ve Samsun (-%0.21)oldu.

5 BÜYÜK İL YÜKSELİŞTE

Emlak endeks verileri 5 büyük ildeki devam eden hareketliliği de ortaya koydu. 5 büyük il içinde yatırımcısına en çok kazandıran il yüzde 28 ile Antalya oldu. Antalya’yı, Ankara (%23), İzmir (%18), İstanbul (%16) ve Bursa (%7) izledi.

5 büyük ilde satılık konut fiyatları değişim oranları

Haziran 2019 Ort. m2 Fiyat Haziran 2020 Ort. m2 Fiyat 1 Yılllık Değişim 1. Antalya 2.636 TL 3.365 TL %28 2. Ankara 1.871 TL 2.297 TL %23 3. İzmir 3.077 TL 3.622 TL %18 4. İstanbul 4.173 TL 4.851 TL %16 5. Bursa 2.094 TL 2.244 TL %7

EN HIZLI GERİ DÖNÜŞ ADANA’DA

Emlak endeks verileri, yatırımın geri dönüş zamanlamasını ortaya koyan amortisman süreleri ile ilgili ilginç verileriyle de dikkat çekti. Verilere göre, Türkiye genelinde en kısa amortisman süresine sahip olan il, 6 yılla Adana olurken Adana’yı 10 yıllık ortalama geri dönüş süresiyle Kahramanmaraş izledi. Listede yer alan diğer iller ise; Muğla (12 yıl), Mersin (15 yıl), Van (15 yıl) ve Adıyaman (15 yıl) oldu.

İLAN SAYISINDA LİDER İZMİR KARŞIYAKA

Satılık konutlara olan talep artışının Hürriyet Emlak’ın trafiğine ve site üzerinizden geçen işlem sayısına direkt etki ettiğine işaret Tandoğan, şu bilgileri verdi:

“Haziran ayının ilk yarısında site trafiğinde %200, potansiyel alıcıların Hürriyet Emlak üzerinden ilan sahiplerine ettikleri telefon sayısında da %216 artış gördük. Gelen telefon sayılarının artması direkt arz kanadını da harekete geçirdi ve satılık ilanlarında hemen %11’lik bir artış gözlemledik. İlan sayılarının en fazla arttığı ilçeler ise; İzmir Karşıyaka (%18), Ankara Etimesgut (%17), Ankara Keçiören (%15), İstanbul Üsküdar (%15) ve Antalya Alanya (%15) oldu. Üç büyük ilimizde en fazla satılık konut aramasında artış olan ilimiz Ankara oldu.”

İLAN GÖRÜNTÜLENME SAYILARI DA ARTTI

Bu dönemdeki bir diğer dikkat çekici gelişme ise ilan görüntülenme sayılarında yaşandı. Zeynep Tandoğan, “İlan görüntülenme sayılarının en fazla arttığı ilçelerin başında İzmir Karşıyaka geldi. Bu lokasyondaki ilanların görüntülenme oranı yüzde 223 oranında artış gösterdi. Karşıyaka’yı yüzde 216 artışla İstanbul Sarıyer, yüzde 200 artışla İzmir Bornova ve yüzde 198 artışla Ankara Keçiören izledi. Diğer artış gösteren lokasyonlar ise: İstanbul Zeytinburnu (%190,28), Antalya Muratpaşa (%179,79) ve Ankara Çankaya (%149,79) oldu” diyor.

BAZI LOKASYONLARDA FİYAT İNEBİLİR

Faizlerin inmesiyle birlikte bazı lokasyonlardaki konut fiyatlarında meydana gelen artışı da yorumlayan Tandoğan, şu bilgileri verdi:

“Kredi faizlerinin düşüşüne paralel olarak konut fiyatlarının çıkışa geçmesi tabi ki normal bir gelişme değil, fakat diğer yandan satışın adetlerinin yüksek olduğu bölgelerde, kalan stokların fiyatlarının artması da beklenmelidir. Sıfır konutlarda ise kademeli bir fiyat artışı olacaktır. Uzun süredir bekleme pozisyonunda kalan alıcılar sebebiyle bu tipteki konutların fiyatları da bekleme pozisyonunda kalmıştı. Örnek vermek gerekirse; sıfır bir konut projesinde belli bir sayıda konut satışı gerçekleştiğinde bunun proje fiyatlarındaki artışa yansıma oranı yüzde 10 olacaktır. Dolayısıyla sıfır konut projelerinde satış gerçekleştikçe fiyatların da buna paralel olarak artışa geçeceğini söyleyebilirim. Fakat talebin az olduğu yerlerdeki bu fiyat yükselişlerinin zamanla karşılığını bulamayacağı için tekrar eski seviyesine gerileyeceğini öngörebiliriz.”