ARA
Bist 100
5109,82
0,27%
Bist 100
Dolar/TL
18,8114
0,0814%
Dolar/TL
Euro/TL
20,3828
-0,0214%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0836
-0,0885%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1155,06
-0,55%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  • Melikgazi Belediye 29 daireyi satışa çıkardı: Muhammen bedel 720 bin TL'den başlıyor

Melikgazi Belediye 29 daireyi satışa çıkardı: Muhammen bedel 720 bin TL'den başlıyor

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanlığı 29 adet daireyi satışa çıkardı. İşte detaylar...

31 Ocak 2023 | 11:22
0
Melikgazi Belediye 29 daireyi satışa çıkardı: Muhammen bedel 720 bin TL'den başlıyor

İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre konutların muhammen bedelleri 720 bin TL'den başlıyor ve 1 milyon 450 bin TL'ye kadar çıkıyor.

İlanın detayları şöyle:

Mülkiyeti Melikgazi Belediyesi'ne ait Kazımkarabekir ve Anbar mahallelerinde bulunan 17 adet 3+1 ve 12 adet 2+1 daire, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle satılacak. 

İhale 8 Şubat 2023 Çarşamba günü saat 15.00’te Belediye Tiyatro Salonunda yapılacak. İhale şartnamesi Melikgazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden, www.melikgazi.bel.tr internet sayfasından ve yapılı taşınmazlar ile ilgili bilgiler Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1155,06 -0,55%
  • ALTIN ONS 1909,84 -0,63%
  • BIST 100 5109,82 0,27%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,8114 0,0814%
  • EURO/TURK LIRASI 20,3828 -0,0214%
  • EURO/USD 1,0836 -0,0885%
  • INGILIZ STERLINI 1,23083 -0,32191%
  • JAPON YENI 130,384 -0,062%
  • KANADA DOLARI 1,34459 0,43023%
  • RUS RUBLESI 70,585 0,9583%
Günün En Çok Okunanları
Kamu, uzay teknolojileri uzman yardımcısı da arıyor şoför de
Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni Kovid-19 uyarısı
Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni Kovid-19 uyarısı
Dünyada ilk kez Türkiye'de üretilecek
GERİ
İLERİ
Kamu, uzay teknolojileri uzman yardımcısı da arıyor şoför de
Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni Kovid-19 uyarısı
Dünyada ilk kez Türkiye'de üretilecek
Dünyanın en çok araç satan üreticisi: Birinciliği 3. yıla taşıdı
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL