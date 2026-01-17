Şubat ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Gözler enflasyon oranlarında

2026 yılı Şubat ayı kira artış oranı için gözler Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılacak resmi açıklamaya çevrildi. Milyonlarca ev sahibi ve kiracının bütçesini doğrudan etkileyen bu oran, sözleşme yenileme döneminde yasal üst sınırı belirleyecek.
1 Şubat ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?
Kira artış oranının hesaplanmasında temel alınan 12 aylık TÜFE ortalaması, 3 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00’da açıklanacak olan Ocak ayı enflasyon verileriyle netleşecek. Konutlarda uygulanan yüzde 25’lik zam sınırının 2024 yılında kalkmasının ardından, artışlar tamamen enflasyon verileri üzerinden şekillenmeye devam ediyor.
Şubat ayında kira sözleşmesini yenileyecek olan vatandaşlar, açıklanacak bu ortalamanın üzerinde bir zam baskısıyla karşılaşmamak için güncel verileri yakından takip ediyor. Yasal mevzuata göre ev sahipleri, 12 aylık TÜFE ortalamasının üzerinde bir artış talep edemiyor. İş yeri kiralamalarında da aynı şekilde bu oran tavan sınır olarak kabul ediliyor.
3 Ocak kira zammı ne kadar?
Ocak ayı içerisinde kira sözleşmesi yenileyen kiracılar ve mülk sahipleri için uygulanacak yasal tavan fiyat şu şekildedir:
Yasal Artış Oranı (12 Aylık TÜFE Ortalaması): %34,88
Kapsam: Bu oran hem konutlar hem de iş yerleri için geçerlidir.
Örnek Hesaplama:
Mevcut Kira: 20.000 TL
Artış Oranı: %34,88
Zam Tutarı: 6.976 TL
Yeni Kira Bedeli: 26.976 TL