Şubat ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Gözler enflasyon oranlarında

Şubat ayında kira sözleşmesini yenileyecek olan vatandaşlar, açıklanacak bu ortalamanın üzerinde bir zam baskısıyla karşılaşmamak için güncel verileri yakından takip ediyor. Yasal mevzuata göre ev sahipleri, 12 aylık TÜFE ortalamasının üzerinde bir artış talep edemiyor. İş yeri kiralamalarında da aynı şekilde bu oran tavan sınır olarak kabul ediliyor.