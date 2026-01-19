TCMB açıkladı: Konut fiyatları 2025’i nasıl tamamladı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2025 yılı Aralık ayına ait Konut Fiyat Endeksi'ni (KFE) açıkladı. Buna göre KFE, 2025 Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 oranında arttı.

Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 29 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 1,4 oranında azaldı.

Konut Fiyat Endeksi, Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanıyor.

En yüksek yıllık artış Ankara bölgesinde görüldü

Aynı dönemde, İstanbul, Ankara ve İzmir’de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 0,2, 0,2 ve 0,1 oranlarında azalış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 28,5, 34,9 ve 30,8 oranlarında artış gösterdi.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, Aralık 2025 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 34,9 ile Ankara bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 22,1 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesinde gözlendi.

İstanbul bölgesinde konut fiyat endeksi değişimi yüzde 28,5, İzmir bölgesinde ise yüzde 30,8 olarak açıklandı.