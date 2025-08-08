TOKİ 250 bin sosyal konut projesi: Başvuru tarihleri ve detaylar

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen bu proje, Türkiye genelinde düşük ve orta gelir düzeyindeki ailelere modern ve konforlu evler sunmayı amaçlıyor. Farklı şehirlerde inşa edilecek konutlar, uzun vadeli ve uygun ödeme planlarıyla vatandaşlar için cazip bir seçenek oluşturuyor.

2025 TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak?

TOKİ'nin yeni konut projeleri için ihaleler devam ediyor. Haziran 2025'e kadar sürecek olan bu ihalelerin ardından, başvuruların 2025 yılının son aylarında başlaması bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamasına göre, yıl sonunda tüm Türkiye'de, özellikle deprem bölgesinde olmak üzere, evi olmayan vatandaşlar için büyük bir sosyal konut kampanyası başlatılacak. Bu kampanya kapsamında, gençlere ve emeklilere özel kontenjanlar ayrılacağı belirtildi.

Başvurular nasıl yapılacak?

Geçmiş projelerde olduğu gibi, 250 bin konut projesine başvuruların büyük ihtimalle internet üzerinden yapılması bekleniyor. Başvuru tarihleri, başvuru yöntemleri ve hangi il ve ilçelerde kaç konut inşa edileceği gibi detaylar, çalışmalar tamamlandıktan sonra resmi olarak duyurulacak.