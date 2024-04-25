TOKİ, 33 ilde arsa satışı yapacak: İşte detaylar

TOKİ'den 33 İlde 391 Muhtelif Arsa Müzayedesi... İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre Adana, Ağrı, Afyonkarahisar, Aksaray, Antalya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bursa, Bitlis, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, Elazığ, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Konya, Kocaeli, Malatya, Mersin, Muş, Muğla, Niğde, Samsun, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Uşak ve Yalova illerinde bulunan arsalar açık artırmayla satılacak.

YÜZDE 25 PEŞİN

İlana göre yüzde 25 peşin, 48 ay vade imkanı sunuluyor ve KDV'den muaf. Açık artırma, 8 - 9 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Detaylı bilgi için emlakmuzayede.com.tr'ye bakılabilir.