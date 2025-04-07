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İller Bankası 11 ilde arsa satacak: Ödeme koşulları

Emlak Müzayede'nin sitesinde yer alan bilgilere göre İller Bankası A.Ş. 11 ilde 104 muhalif arsa müzayedesi düzenleyecek. İşte ödeme koşulları...

07 Nisan 2025 | 09:34
Son Güncellenme: 07 Nisan 2025 | 09:35
İller Bankası 11 ilde arsa satacak: Ödeme koşulları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili kuruluşu İller Bankası Genel Müdürlüğü (İLBANK) mülkiyetinde bulunan 11 ildeki 104 taşınmaz, 10 Nisan'da açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılacak. AA muhabirinin, Bakanlıktan aldığı bilgiye göre İLBANK, mülkiyetindeki 104 taşınmazın satışı için ihaleye çıkmaya hazırlanıyor.

Söz konusu taşınmazların, "açık artırma" yöntemiyle Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret AŞ aracılığıyla "İller Bankası AŞ Satış, Kiraya Verme, Kat Karşılığı ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği" çerçevesinde satışı yapılacak.

ARSALAR HANGİ İLLERDE?

Açık artırmada, 7'si Ankara, 23'ü Antalya, 5'i İzmir, 52'si Kütahya, 2'si Samsun, 3'ü Muğla, 1'i Eskişehir, 1'i Diyarbakır, 2'si Denizli, 6'sı Balıkesir ve 2'si Mersin'de olmak üzere özel eğitim, konut ve ticaret, konut, ticaret alanlarından oluşan 104 İLBANK mülkiyeti satışa sunulacak. Bu kapsamda taşınmazlara ait ihaleler, 10 Nisan Perşembe günü saat 10.30'da, İller Bankası Sosyal Tesisleri ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu'nda yapılacak.

ÖDEME KOŞULLARI

Açık artırma ihalesinde taşınmazlar, ihale üzerinde kalan isteklinin talebine göre peşin ya da vadeli olarak satılacak. Peşin satışlarda ya da vadeli satışlarda yüzde 35'i peşin alınmak suretiyle geriye kalan tutar, aylık 3,69 faizle 24 ay olarak taksitlendirilecek. Ayrıca satışlar, KDV'den muaf olacak.

Öte yandan taşınmaz, açık artırmada en yüksek bedeli teklif eden istekliye ihale edilecek. Taşınmaz için en yüksek teklifi veren isteklinin şartname hükümleri doğrultusunda yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde ise İLBANK, söz konusu taşınmazı en yüksek 2. teklif sahibine ihale edebilecek.

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Borsada bu hafta genel kurulu olan 28 şirket
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Borsada dün temettü açıklayan 7 şirket
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Borsada 3 hissede tedbir kararı (3 Nisan)
Koç Holding'de temettü rakamı kesinleşti
Galata Wind Enerji'de temettü rakamı değişti
Sabancı Holding (SAHOL) 2025 temettü ödeme tarihi ne zaman?
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