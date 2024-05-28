Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 36 ilde konut ve iş yeri satışı yapacak. Açık artırma yöntemiyle yeni sahiplerini bulacak konutlar için başvuru şartları neler? Hangi illerde konut satışı yapacak? Başvurular nereden nasıl yapılacak? soruları merak ediliyor. İşte detaylar...

1 TOKİ KONUT VE İŞYERİ SATIŞI İÇİN BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK? TOKİ 36 ilde konut ve iş yeri satışı yapacak. Alan, fiyat, konum bilgileri paylaşılan TOKİ konut ve işyerleri için vatandaşlar Emlak Müzayede sitesi üzerinden başvuru yapabilecek.(https://www.emlakmuzayede.com.tr/)

2 AÇIK ARTIRMA DETAYLARI Kampanya kapsamında 36 ilde toplam 16 konut ve 183 iş yeri, açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak. Açık artırmalar, 31 Mayıs Cuma günü Ankara The Green Park Hotel ile TOKİ'nin İstanbul hizmet binasında yapılacak. İnternet katılımı için kayıtlar 30 Mayıs saat 14.00'a kadar alınacak. TOKİ konut ve işyeri açık artırma satışına ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar, bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.

3 KONUT SATIŞI YAPILACAK İLLER HANGİLERİ? İstanbul, Balıkesir, Çorum, Konya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Zonguldak, Rize, Siirt, Tunceli ve Kars'ta konutlar satışa sunulacak.

4 TOKİ’NİN İŞYERİ SATIŞI YAPTIĞI İLLER HANGİLERİ? Tekirdağ, Kırklareli, Balıkesir, Ankara, Yalova, Çankırı, Eskişehir, Kayseri, Konya, Nevşehir, Afyonkarahisar, Erzurum, Gaziantep, Isparta, Diyarbakır, Sinop, Sivas, Kütahya, Osmaniye, Burdur, Adana, Elazığ, Kastamonu, Trabzon, Giresun, Uşak, Kars, Kırşehir ve Şanlıurfa'da iş yerlerini satışa sunuyor.