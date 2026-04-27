  • Yapay zekada Çin rüzgarı dinmiyor: DeepSeek V4 devlere rakip olabilir mi?

Yapay zekada Çin rüzgarı dinmiyor: DeepSeek V4 devlere rakip olabilir mi?

Çinli DeepSeek, cuma günü merakla beklenen yeni modelinin önizleme sürümünü tanıttı ve o zamanlar pek tanınmayan bir girişim olan şirketin, bir yıl önce küresel yapay zeka sektörünü kasıp kavurmasının ardından OpenAI, Anthropic ve Google'ın modelleriyle rekabet etmeyi vaat etti.

Edip Üçok
Edip Üçok
Yapay zekada Çin rüzgarı dinmiyor: DeepSeek V4 devlere rakip olabilir mi?

Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek, yeni modeli V4'ün önizleme sürümünü tanıttı. Geçtiğimiz yıl R1 modeliyle küresel çapta büyük ses getiren şirket, yeni modeliyle OpenAI, Anthropic ve Google gibi rakipleriyle rekabet etmeyi hedefliyor. 

Hangzhou merkezli girişim; V4'ün akıl yürütme, otonom kod yazma ve veri işleme verimliliği konularında önemli iyileştirmeler sunduğunu belirtti.

Sektör analistleri, R1 modelinin yarattığı şok etkisinin aksine, V4'ün piyasalarda benzer bir çılgınlık yaratmasını beklemiyor. Uzmanlara göre, Çinli modellerin ABD alternatiflerine göre daha ucuz ve rekabetçi olması artık piyasalar tarafından beklenen bir durum haline geldi.

CNN'de yer alan habere göre; V4'ün en dikkat çekici özelliği, ABD'nin çip ambargolarına karşı yerli teknolojiyle geliştirilmiş olması. Nvidia donanımıyla eğitilen önceki modellerin aksine V4; Huawei'nin "Ascend 950" çipleri ve Cambricon gibi yerli üreticilerin donanımları üzerinde çalışıyor. Bu durum, Çin'in dışa bağımlı kalmadan ileri düzey yapay zeka sistemleri geliştirebileceğinin bir kanıtı olarak görülüyor. Dünya genelindeki bilgi birikimi konusunda Gemini gibi liderlerin hala gerisinde olsa da, V4'ün açık kaynaklı modeller arasında en iyi "ajan tabanlı kodlama" yeteneğine sahip olduğu iddia ediliyor.

DeepSeek, V4'ün açık kaynaklı modeller arasında en iyi kodlama yeteneğine sahip olduğunu iddia etse de dünya genelindeki bilgi birikimi açısından hala Google Gemini gibi liderlerin gerisinde olduğunu kabul ediyor. Öte yandan şirket, modellerini rakip Amerikan yazılımlarından veri kopyalayarak geliştirdiği iddiaları ve ABD ile Çin arasındaki teknoloji geriliminin odağında yer almaya devam ediyor.

