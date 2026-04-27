Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Halkbank personel alımı sınav sonucunda

Halkbank’ın 2026 yılı istihdam planlaması kapsamında duyurduğu 700 kişilik dev kadro için sınav dün gerçekleştirildi. Halkbank personel alımı sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı.
Sınav Sorularına ve Uygulamasına İtiraz Süreci
Sınavın hemen ardından soruların veya sınav uygulamasının hatalı olduğunu düşünen adaylar için kısa bir itiraz penceresi açıldı:
İtirazlar en geç 28 Nisan 2026 Salı günü saat 17:00'ye kadar yapılabilecek.
İtirazlar, sınavı yürüten kurum olan Anadolu Üniversitesi’nin Aday İşlemleri Sistemi (ais.anadolu.edu.tr) üzerinden çevrim içi form doldurularak iletilecek.
Bu aşamada yapılacak itirazlar yalnızca "sınav soruları ve sınavın genel işleyişine" yöneliktir.
Halkbank Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Banka tarafından sonuçlar için kesin bir gün belirtilmemekle birlikte, geçmiş yıllardaki işe alım süreçleri ve değerlendirme takvimi göz önüne alındığında şu öngörü öne çıkmaktadır:
Beklenen Tarih: Sonuçların 12 Mayıs – 19 Mayıs 2026 tarihleri arasında (Mayıs ayının ikinci veya üçüncü haftası) ilan edilmesi bekleniyor.
Sorgulama Ekranı: Sonuçlar açıklandığında ais.anadolu.edu.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenilebilecek.
Mülakat Süreci: Yazılı sınavda başarılı olan (barajı geçen ve kontenjana giren) adaylar, sonuç belgesinde belirtilecek tarih ve yerlerde mülakata davet edilecekler.
Sınav Sonuçlarına İtiraz Hakkı
Yazılı sınav sonuçları resmi olarak açıklandıktan sonra da adayların itiraz hakkı bulunuyor:
Süre: Sonuçların yayımlandığı günü takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde itirazlar yapılabilecek.
Yöntem: Yine Anadolu Üniversitesi sınav hizmetleri web sitesi üzerinden başvuru yapılacak.
Alım Yapılacak Kadrolar
700 kişilik dev kadro şu şekilde dağılıyor:
380 Servis Görevlisi
320 Uzman Yardımcısı, Müfettiş Yardımcısı ve İç Kontrolör Yardımcısı