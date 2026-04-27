Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Halkbank personel alımı sınav sonucunda

Halkbank Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Banka tarafından sonuçlar için kesin bir gün belirtilmemekle birlikte, geçmiş yıllardaki işe alım süreçleri ve değerlendirme takvimi göz önüne alındığında şu öngörü öne çıkmaktadır:

Beklenen Tarih: Sonuçların 12 Mayıs – 19 Mayıs 2026 tarihleri arasında (Mayıs ayının ikinci veya üçüncü haftası) ilan edilmesi bekleniyor.

Sorgulama Ekranı: Sonuçlar açıklandığında ais.anadolu.edu.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenilebilecek.

Mülakat Süreci: Yazılı sınavda başarılı olan (barajı geçen ve kontenjana giren) adaylar, sonuç belgesinde belirtilecek tarih ve yerlerde mülakata davet edilecekler.