TOKİ İstanbul emekli kategorisi kura isim listesi açıklandı mı? Emekli kategorisi sorgulama ekranı

Yüzyılın Konut Projesi çerçevesinde İstanbul’da yapılacak 100 bin konut için kura süreci devam ediyor. Emekli kategorisinde başvuru yapan vatandaşlar, TOKİ İstanbul kura sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını ve isim listesine nasıl ulaşabileceklerini araştırıyor. İşte TOKİ İstanbul emekli kategorisi kura sonuç sorgulama ekranı…
TOKİ İstanbul emekli kategorisinde sonuçların açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. TOKİ İstanbul emekli kura sonuçları belli oldu.
Emekli kategorisinde başvuru yapan vatandaşlar, kura sonuçlarını e-Devlet üzerinden görüntüleyebiliyor. T.C. kimlik numarasıyla sisteme giriş yapan adaylar, "Konut noter kura sonuçları" ekranı aracılığıyla sorgulama yapabiliyor.
Sonuçlara ayrıca TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden de erişilebiliyor.
İstanbul’da hayata geçirilecek 100 bin konut Avrupa Yakası’nda Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca ve Silivri’de, Anadolu Yakası’nda ise Tuzla, Pendik ile Maltepe’de inşa edilecek.
Projenin en büyük etaplarının ise Arnavutköy ve Tuzla’da yer alması planlanıyor.