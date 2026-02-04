MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2026 MSÜ sınavı ne zaman?

Adaylar, sınav binalarını ve salon bilgilerini içeren bu belgelere, T.C. Kimlik Numaraları ve kişisel şifreleri ile ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden ulaşabilecekler. Sınav günü herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına, belgenin çıktısının önceden alınması ve sınav binalarına giriş için gerekli olan geçerli kimlik belgesiyle birlikte hazır bulundurulması büyük önem taşıyor.

1 Mart'ta yapılacak sınavda adaylara ortaöğretim müfredatına uygun, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan kapsamlı bir test uygulanacak. Tek bir soru kitapçığı üzerinden yürütülecek sınavda adayların cevaplarını optik kağıtlara işaretlemesi gerekecek. Toplam 165 dakika sürecek olan bu sınavda başarılı olan adaylar, askeri öğrenci olma yolunda bir sonraki aşamaya geçme hakkı kazanacak.