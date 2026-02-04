MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2026 MSÜ sınavı ne zaman?

2026 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) hazırlıkları sürerken, binlerce aday sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı tarihi ve sorgulama yöntemlerini merakla takip ediyor.
2026 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına hazırlanan adaylar için geri sayım devam ederken, sınav giriş belgelerine dair süreç netleşmeye başladı. ÖSYM tarafından 1 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan sınav için giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. Genel uygulama doğrultusunda sınav giriş belgelerinin, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce, yani 16 Şubat haftası itibarıyla yayınlanması öngörülüyor.
Adaylar, sınav binalarını ve salon bilgilerini içeren bu belgelere, T.C. Kimlik Numaraları ve kişisel şifreleri ile ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden ulaşabilecekler. Sınav günü herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına, belgenin çıktısının önceden alınması ve sınav binalarına giriş için gerekli olan geçerli kimlik belgesiyle birlikte hazır bulundurulması büyük önem taşıyor.
1 Mart'ta yapılacak sınavda adaylara ortaöğretim müfredatına uygun, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan kapsamlı bir test uygulanacak. Tek bir soru kitapçığı üzerinden yürütülecek sınavda adayların cevaplarını optik kağıtlara işaretlemesi gerekecek. Toplam 165 dakika sürecek olan bu sınavda başarılı olan adaylar, askeri öğrenci olma yolunda bir sonraki aşamaya geçme hakkı kazanacak.