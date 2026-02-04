İlk evim kredisi 2026 ne zaman başlayacak? İlk evim kredisi şartları

"İlk evim kredisi ne zaman başlayacak?" sorusu, özellikle artan konut fiyatları karşısında uygun faizli kredi desteği bekleyen binlerce kişi tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında gündeme gelen ve kamuoyunda "1.20 faizli konut kredisi" olarak bilinen bu düşük faizli kredi paketi, ilk kez ev sahibi olacaklara yönelik tarihi bir fırsat olarak görülüyor.
Ev sahibi olma hayali kuran binlerce kişinin büyük bir merakla beklediği "İlk Evim Konut Kredisi" projesinde 2026 yılı kritik bir dönemeç olarak görülüyor. Özellikle ilk kez ev alacaklar için tasarlanan bu finansman modelinde, piyasa koşullarının oldukça altında olan %1,20 gibi bir faiz oranının uygulanması ve geri ödeme vadelerinin 15 yıla (180 ay) yayılması planlanıyor. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ve Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında üzerinde titizlikle çalışılan bu kampanya, dar ve orta gelirli vatandaşlar için konut erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.
2026 yılının ilk çeyreği itibarıyla en çok merak edilen husus ise takvimin nasıl işleyeceği oldu. Teknik altyapısı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan projenin, yılın ikinci yarısına kadar resmen ilan edilmesi ve başvuruların Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank gibi kamu bankaları öncülüğünde başlatılması öngörülüyor. BDDK’nın konut kredilerinde risk ağırlığını düşürecek düzenlemeleri ile eş zamanlı olarak duyurulması beklenen paket, meclis gündemine gelerek yasalaştıktan sonra resmiyet kazanacak.
Finansal İstikrar Komitesi’nin mortgage benzeri uzun vadeli bir model üzerinde çalıştığı bu sistem, sadece düşük faiz oranıyla değil, aynı zamanda uygun taksitli ödeme planlarıyla da dikkat çekiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK’nın teknik çalışmalarını tamamlamasının ardından kampanya takviminin netleşmesi ve ilk kez ev sahibi olacak yurttaşların başvurularının alınmaya başlanması bekleniyor.