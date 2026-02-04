İlk evim kredisi 2026 ne zaman başlayacak? İlk evim kredisi şartları

Ev sahibi olma hayali kuran binlerce kişinin büyük bir merakla beklediği "İlk Evim Konut Kredisi" projesinde 2026 yılı kritik bir dönemeç olarak görülüyor. Özellikle ilk kez ev alacaklar için tasarlanan bu finansman modelinde, piyasa koşullarının oldukça altında olan %1,20 gibi bir faiz oranının uygulanması ve geri ödeme vadelerinin 15 yıla (180 ay) yayılması planlanıyor. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ve Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında üzerinde titizlikle çalışılan bu kampanya, dar ve orta gelirli vatandaşlar için konut erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.