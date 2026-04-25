TOKİ engelli kura sonuçları nereden öğrenilir? TOKİ engelli kura sonuçları sorgulama

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, İstanbul'da inşa edilecek 100 bin sosyal konutun hak sahiplerini belirleyecek kura çekilişi bugün saat 14:00 itibarıyla başladı.
TOKİ kura sonuçları isim listesi ile İstanbul 100 bin konut projesi kapsamında engelli kategorisi canlı kura çekimi sonuçları vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. TOKİ İstanbul 100 bin konut kura çekilişinde engelli kontenjanı için hak sahipleri noter huzurunda belirlenirken, ilk sonuçlar belli oldu.
TOKİ İstanbul kura sonuçları, resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulanabiliyor. Engelli kategorisi başvuru sahipleri ise kendi kontenjanlarına ait sonuç listelerini yakından takip ediyor.
Türkiye genelinde milyonlarca başvurunun yapıldığı TOKİ sosyal konut projesinde İstanbul, en yoğun başvuru alan iller arasında yer aldı. 5 milyonu aşkın başvuru sahibinin yakından takip ettiği TOKİ İstanbul kura sonuçlarında engelli kategorisi isim listesi açıklandı.
İstanbul TOKİ projesinde engelli vatandaşlar için ayrılan kontenjan kapsamında gerçekleştirilen kura çekimi sonuçları da erişime açıldı. Başvuru yapan adaylar, engelli kategorisine ait isim listesine PDF formatında ulaşabiliyor.
TOKİ İstanbul kura sonuçlarının açıklanmasının ardından, başvuru sahipleri sonuçlara nasıl ulaşabileceklerini araştırmaya başladı. Hak sahibi olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar için sorgulama işlemleri iki farklı kanal üzerinden gerçekleştiriliyor:
TOKİ Resmi Web Sitesi: talep.toki.gov.tr adresi üzerinden il ve proje seçimi yapılarak T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapılabiliyor.
e-Devlet Kapısı: "Kura Sonucu Sorgulama" ekranı üzerinden hak sahipliği durumu anlık olarak görüntülenebiliyor.
İSTANBUL TOKİ KONUTLARI NE KADAR, KAÇ TL ÖDEMESİ OLACAK?
İstanbul’da devam eden kura çekilişlerinin ardından hak sahiplerinin merakla beklediği 2026 yılı güncel konut fiyatları ve ödeme planları şu şekildedir:
|Konut Tipi
|Metrekare
|Satış Fiyatı
|Peşinat (%10)
|Vade
|Aylık Taksit
|1+1
|55 m²
|1.950.000 TL
|195.000 TL
|240 Ay
|7.313 TL
|2+1
|65 m²
|2.450.000 TL
|245.000 TL
|240 Ay
|9.188 TL
|2+1
|80 m²
|2.950.000 TL
|295.000 TL
Peşinat Ödemesi: TOKİ konutları için belirlenen %10 peşinat ödemeleri, kura çekimi sonrası hak sahipliği kesinleşen vatandaşlar tarafından sözleşme imzalama aşamasında ilgili bankalara (Halkbank veya Ziraat Bankası) yatırılacaktır.
Taksit Başlangıcı: Aylık taksit ödemeleri, banka ile sözleşme imzalanan tarihi takip eden aydan itibaren ödenmeye başlanacaktır.
Vade Seçeneği: Sosyal konut projesi kapsamında sunulan 240 ay (20 yıl) vade imkanı, dar ve orta gelirli vatandaşlar için kira öder gibi ev sahibi olma imkanı sağlamaktadır.