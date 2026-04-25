1 Mayıs resmi tatil mi, hangi gün? 1 Mayıs okullar tatil mi?

Nisan ayının son günlerine girilmesiyle birlikte gözler takvimlere çevrildi. Her yıl dünya genelinde kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün bu yıl hangi güne denk geldiği ve resmi tatil takvimindeki yeri merak konusu oldu. Özellikle çalışanlar "1 Mayıs resmi tatil mi?" sorusuna yanıt ararken, veliler ve öğrenciler de "1 Mayıs'ta okullar tatil mi?" araştırmalarına hız verdi.
Türkiye'de 1 Mayıs resmi tatil takviminde yer almaktadır. 2009 yılında alınan kararla "Emek ve Dayanışma Günü" olarak ilan edilen bu tarih; kamu kurumları, bankalar ve birçok özel sektör kuruluşu için tatil niteliği taşır. Dolayısıyla, 1 Mayıs Cuma günü tüm Türkiye genelinde resmi tatil olarak kutlanacak ve çalışanlar bu günü izinli geçirecek.
2026 yılı takvimine bakıldığında, 1 Mayıs tarihi bu yıl Cuma gününe isabet ediyor. Bu durum, hafta sonu tatiliyle birleşerek çalışanlar ve öğrenciler için toplamda 3 günlük bir dinlenme fırsatı sunuyor.
Öğrenciler ve veliler için en kritik soru olan okul tatili konusu da netleşti. Resmi tatil takvimi uyarınca, 1 Mayıs Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm ilk, orta ve lise kademesindeki okullar kapalı olacak. Üniversitelerde de ders yapılmayacak olup, kamu personeli de idari izinli sayılacak.