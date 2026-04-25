1 Mayıs resmi tatil mi, hangi gün? 1 Mayıs okullar tatil mi?

Türkiye'de 1 Mayıs resmi tatil takviminde yer almaktadır. 2009 yılında alınan kararla "Emek ve Dayanışma Günü" olarak ilan edilen bu tarih; kamu kurumları, bankalar ve birçok özel sektör kuruluşu için tatil niteliği taşır. Dolayısıyla, 1 Mayıs Cuma günü tüm Türkiye genelinde resmi tatil olarak kutlanacak ve çalışanlar bu günü izinli geçirecek.