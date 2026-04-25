TOKİ İstanbul kura sıra numarası nasıl öğrenilir? TOKİ kura sıra no sorgulama

TOKİ İstanbul kura çekilişi, 100 bin konut projesi kapsamında bugün (25 Nisan Cumartesi) itibarıyla resmen başladı. İstanbullu adayların büyük bir heyecanla takip ettiği süreç, toplamda 3 gün sürecek bir maratonla hak sahiplerini belirleyecek. Peki TOKİ İstanbul kura sıra numarası nasıl öğrenilir? TOKİ kura sıra no sorgulama

TOKİ İstanbul kura çekilişi, 500 bin sosyal konut projesinin en büyük etabını kapsayan 100 bin konut için bugün (25 Nisan Cumartesi) resmen başladı. Başvurusu kabul edilen binlerce adayın büyük bir heyecanla beklediği süreç, toplamda 3 gün sürecek ve hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek.

TOKİ İstanbul Kura Çekilişi ve Canlı Takip

Tarihler: Kura çekimleri 25, 26 ve 27 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Canlı Yayın: Çekiliş anlık olarak TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden takip edilebilecek.

 

TOKİ İstanbul Sıra Numarası Sorgulama

Sıra Numarası: Kura, TOKİ'nin internet sitesinde yer alan PDF isim listelerindeki "kura sıra numarası"na göre çekiliyor. Sıranızı talep.toki.gov.tr/500binkonut/ adresinden kontrol edebilirsiniz.

TOKİ İstanbul Kura Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

Anlık Sorgulama: Çekiliş devam ederken isimler YouTube canlı yayınında ekrana yansıtılmaktadır.

İsim Listesi: Çekilişlerin tamamlanmasının ardından kesinleşen hak sahibi listesi talep.toki.gov.tr adresi üzerinden yayımlanacak.

e-Devlet: Vatandaşlar ayrıca e-Devlet üzerinden "Kura Sonucu Sorgulama" ekranını kullanarak sonuçlara erişebilecekler.

İstanbul Konut Fiyatları ve Ödeme Planı (2026)

İstanbul etabında hak sahibi olacak vatandaşlar için belirlenen satış fiyatları ve ödeme koşulları şu şekildedir:

Konut TipiMetrekareSatış FiyatıPeşinat (%10)VadeAylık Taksit
1+155 m²1.950.000 TL195.000 TL240 Ay7.313 TL
2+165 m²2.450.000 TL245.000 TL240 Ay9.188 TL
2+180 m²2.950.000 TL295.000 TL  

 TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.
