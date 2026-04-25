TOKİ genç kategorisi ne zaman çekilecek? TOKİ İstanbul 3 çocuklu ve diğer kategorisi çekiliş tarihleri

TOKİ İstanbul kura çekilişleri, 25-26-27 Nisan 2026 tarihleri arasında, tam 3 gün boyunca devam edecek. Her gün saat 14.00’te noter huzurunda gerçekleştirilecek olan çekilişler, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde kurulan özel alanda, vatandaşların katılımıyla ve canlı yayın eşliğinde yapılıyor.
TOKİ İSTANBUL KURA SIRASI VE TAKVİMİ
Kura süreci, adayların başvuru yaptığı kategorilere göre şu öncelik sırasıyla ilerlemektedir:
Şehit Yakını, Engelli ve Emekli Kategorileri: Çekilişin ilk gününde (25 Nisan) bu kontenjanlara ayrılan konutların hak sahipleri belirleniyor.
Genç, Üç Çocuk ve Üzeri Kategorileri: Çekilişin ikinci gününde (26 Nisan) bu gruplar için kura çekimi yapılacak.
Diğer Kategori: Son günde (27 Nisan) ise kurada ismi çıkmayan tüm başvuru sahiplerinin dahil olduğu genel kontenjan çekilişi gerçekleştirilecek.
TOKİ İstanbul kura çekilişlerinin başlamasıyla birlikte, asil ve yedek hak sahipliği durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlar sorgulama işlemlerini iki ana kanal üzerinden kolayca gerçekleştirebilirler:
1. e-Devlet Sorgulama Ekranı
Kura sonuçları, noter onayının ardından sisteme işlenmekte ve e-Devlet üzerinden anlık olarak sorgulanabilmektedir.
Adım 1: [şüpheli bağlantı kaldırıldı] adresine gidin ve kimlik bilgilerinizle giriş yapın.
Adım 2: Arama çubuğuna "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" yazın.
Adım 3: Karşınıza çıkan ekranda, adınıza kayıtlı bir hak sahipliği olup olmadığını T.C. kimlik numaranız üzerinden görüntüleyebilirsiniz.
2. TOKİ Resmi İnternet Sitesi (talep.toki.gov.tr)
TOKİ'nin kendi sorgulama sistemi üzerinden hem bireysel sorgulama yapabilir hem de toplu isim listelerine ulaşabilirsiniz.
İsim Listesi (PDF): talep.toki.gov.tr/500binkonut/ adresinden İstanbul ilini seçerek, çekilişi tamamlanan kategorilere (Engelli, Emekli vb.) ait asil ve yedek isim listelerini PDF formatında indirebilirsiniz.
Bireysel Sorgulama: Yine aynı sistem üzerinden "Kura Sonuçları" sekmesine tıklayıp T.C. kimlik numaranızı girerek sonucunuzu öğrenebilirsiniz.
Anlık Takip: Canlı Yayın
Kura çekimi devam ederken isimlerin belirlenmesini anlık olarak takip etmek isterseniz;
TOKİ YouTube Kanalı: Çekiliş her gün (25-27 Nisan) saat 14.00'ten itibaren noter huzurunda canlı olarak yayınlanmaktadır. Canlı yayındaki ekrandan isimleri anlık olarak görebilirsiniz.
Önemli Notlar
Şeffaflık: TOKİ, kura sürecini YouTube üzerinden canlı yayınlayarak şeffaf ve adil bir yönetim sergilemektedir.
Başvuru Sonuçları: Kura sonuçları çekiliş tamamlandıkça anlık olarak TOKİ’nin resmi sitesinden ve e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarasıyla sorgulanabilmektedir.
Peşinat ve Taksit: Peşinatlar sözleşme aşamasında ilgili bankalara yatırılacak; taksitler ise sözleşme imzasını takip eden aydan itibaren ödenecektir.
TOKİ İSTANBUL ÖDEME PLANI (2026)
İstanbul'daki 100 bin sosyal konut projesi kapsamında belirlenen konut tiplerine göre güncel fiyat ve taksit tablosu şu şekildedir:
|Konut Tipi
|Metrekare
|Satış Fiyatı
|Peşinat (%10)
|Vade
|Aylık Taksit
|1+1
|55 m²
|1.950.000 TL
|195.000 TL
|240 Ay
|7.313 TL
|2+1
|65 m²
|2.450.000 TL
|245.000 TL
|240 Ay
|9.188 TL
|2+1
|80 m²
|2.950.000 TL
|295.000 TL