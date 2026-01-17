TOKİ Malatya kura sonuçları açıklandı mı? Malatya TOKİ kura sonucu sorgulama sayfası

Malatya için büyük heyecanla beklenen kura çekimi bugün, yani 17 Ocak 2026 Cumartesi günü başarıyla tamamlandı. "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında kentin dört bir yanına inşa edilecek 9 bin 659 sosyal konutun yeni sahipleri, noter huzurunda ve şeffaf bir ortamda belirlenmiş oldu.

Merkezden Yazıhan'a, Doğanşehir'den Hekimhan'a kadar Malatya’nın birçok ilçesinde binlerce vatandaş, canlı yayınlanan bu tarihi ana tanıklık ederek ev sahibi olma hayallerine kavuştu.