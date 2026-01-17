TOKİ Malatya kura sonuçları açıklandı mı? Malatya TOKİ kura sonucu sorgulama sayfası

Kemal Sunal Konferans Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirilen ve TOKİ’nin resmi YouTube kanalından canlı yayınlanan çekilişle birlikte, binlerce Malatyalı aile ev sahibi olma yolunda en büyük adımı atmış oldu.
Malatya için büyük heyecanla beklenen kura çekimi bugün, yani 17 Ocak 2026 Cumartesi günü başarıyla tamamlandı. "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında kentin dört bir yanına inşa edilecek 9 bin 659 sosyal konutun yeni sahipleri, noter huzurunda ve şeffaf bir ortamda belirlenmiş oldu.
Merkezden Yazıhan'a, Doğanşehir'den Hekimhan'a kadar Malatya’nın birçok ilçesinde binlerce vatandaş, canlı yayınlanan bu tarihi ana tanıklık ederek ev sahibi olma hayallerine kavuştu.
2 Malatya TOKİ kura sonucu sorgulama sayfası
Noter onayının ardından listeler hızla dijital platformlara yüklenmeye başladı. Başvuru sahipleri şu yöntemlerle durumlarını kontrol edebilir:
e-Devlet Üzerinden: TOKİ Hak Sahipliği Sorgulama sayfasına girerek adınıza bir konut isabet edip etmediğini görebilirsiniz.
İsim Listesi: TOKİ'nin resmi internet sitesindeki kura sonuçları bölümünden, ilçe bazlı tam listeye (asil ve yedekler) ulaşabilirsiniz.
Malatya Kura Sonuçları Özeti
Toplam Konut Sayısı: 9.659
En Çok Konut Ayrılan Bölge: Malatya Merkez (Battalgazi ve Yeşilyurt) - 8.500 Konut
Teslim Hedefi: Mart 2027
Hak Sahibi Olanları Ne Bekliyor?
Kura sonucunda "Asil" olarak belirlenen vatandaşlar için önümüzdeki dönemde şu adımlar takip edilecek:
Evrak Teslimi: Belirlenen tarihlerde şartlara uygunluğu gösteren belgeler teslim edilecek.
Sözleşme ve Peşinat: Banka üzerinden satış sözleşmesi imzalanarak peşinat ödemeleri yapılacak.
Yedeklerin Durumu: Asil hak sahiplerinden elenen veya vazgeçen olursa, yerlerine yedek listedeki vatandaşlar davet edilecek.