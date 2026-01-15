Artvin TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Artvin kura sonucu sorgulama

TOKİ Artvin Merkez, Ardanuç, Arhavi, Kemalpaşa, Murgul, Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde inşa edilecek konutlar için noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen çekilişle birlikte binlerce adayın beklediği asil ve yedek hak sahipleri listesi resmen belli oldu.
1 Artvin TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?
TOKİ tarafından yürütülen sosyal konut projesi kapsamında Artvin ili için düzenlenen kura çekimi, 15 Ocak 2026 tarihinde saat 13.00’te Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirildi. Artvin halkının yoğun katılım gösterdiği ve dijital platformlardan da canlı yayınlanan bu çekilişle birlikte; Merkez, Ardanuç, Arhavi, Kemalpaşa, Murgul, Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde inşa edilecek toplam 1020 konutun asil ve yedek hak sahipleri resmen belirlenmiş oldu.
2 TOKİ Artvin kura sonucu sorgulama
Kura sonuçlarının kesinleşmesiyle birlikte asil ve yedek isim listeleri, adayların erişimine sunulmak üzere Kariyer Kapısı ve e-Devlet platformlarındaki "TOKİ Hak Sahipliği Sorgulama" ekranına yüklendi. Artvin'in farklı noktalarında inşa edilecek bu modern konut projelerinde ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile sorgulama yaparak yerleştirme sonuçlarını öğrenebilecekler.
TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
Bundan sonraki süreçte hak sahiplerinin, TOKİ tarafından ilan edilecek olan tarihlerde ilgili banka şubelerine giderek sözleşme imzalama ve peşinat yatırma işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.
Artvin ve Rize'deki TOKİ kuralarında adları çıkan vatandaşlar için şimdi en kritik dönem olan mali takvim başlıyor. Kura çekiminin ardından kesinleşen hak sahipleri, TOKİ’nin önümüzdeki haftalarda ilçelere göre açıklayacağı tarihlerde banka şubelerine giderek süreci resmiyete dökecekler.
Bu süreçte ödeme planı ve sözleşme detayları şu şekilde işleyecek:
Mali Koşullar ve Ödeme Planı
Peşinat Oranı: Hak sahipleri, konut bedelinin %10’luk kısmını sözleşme imzalama aşamasında peşin olarak yatıracaklar.
Vade Seçenekleri: Geri kalan borç, 240 aya (20 yıl) varan uzun vadeli taksitlerle ödenebilecek. Bu imkan, sosyal konut projesinin en büyük avantajı olarak öne çıkıyor.
Taksit Başlangıcı: Taksit ödemeleri, sözleşmenin imzalandığı ayı takip eden aydan itibaren başlayacak.
Sözleşme Süreci İçin Gerekli Hazırlıklar Hak sahiplerinin banka davetinden önce T.C. Ziraat Bankası veya Halk Bankası’nın (projeye göre değişen) yetkili şubelerinde işlemlerini yapabilmeleri için nüfus cüzdanı fotokopisi, yerleşim yeri belgesi ve gelir beyanı gibi evraklarını hazır bulundurmaları gerekiyor. Şehit aileleri, engelliler ve emekliler için ayrılan kontenjanlardan hak kazananların ise ilgili durum belgelerini ibraz etmeleri şart.