Artvin TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Artvin kura sonucu sorgulama

Kura sonuçlarının kesinleşmesiyle birlikte asil ve yedek isim listeleri, adayların erişimine sunulmak üzere Kariyer Kapısı ve e-Devlet platformlarındaki "TOKİ Hak Sahipliği Sorgulama" ekranına yüklendi. Artvin'in farklı noktalarında inşa edilecek bu modern konut projelerinde ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile sorgulama yaparak yerleştirme sonuçlarını öğrenebilecekler.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Bundan sonraki süreçte hak sahiplerinin, TOKİ tarafından ilan edilecek olan tarihlerde ilgili banka şubelerine giderek sözleşme imzalama ve peşinat yatırma işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.