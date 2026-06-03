100 bin yıllık plan hazır: Dünyanın ilk nükleer atık mezarlığı için geri sayım başladı

Nükleer operatör Teollisuuden Voima Oyj (TVO) CEO'su Philippe Bordarier, tesisteki faaliyetlerin bu yılın sonuna kadar ya da en geç gelecek yılın başlarında başlamasını hedeflediklerini belirtti. Sürecin ilk aşamasında, yakındaki Olkiluoto Nükleer Santrali'nin geçici depolama alanlarında bulunan ve su havuzlarında soğutulan nükleer atıklar tesise sevk edilecek.

6 bin 500 ton uranyum depolama kapasitesine sahip Onkalo tesisinde, Finlandiya'daki beş nükleer reaktörden çıkan kullanılmış yakıtların kalıcı olarak muhafaza edilmesi planlanıyor. Nükleer atık yönetimi şirketi Posiva'nın 2004 yılında başlattığı projenin maliyetinin ise 1 milyar euroya (yaklaşık 1,16 milyar dolar) ulaştığı ifade ediliyor.