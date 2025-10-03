Bilim kurgu filmi gibiydi: 4 yılda yapıldı, 12 yılda çöp oldu

İnşaat 2010’da başladı, 2014’te tamamlandı. Maliyet 2,2 milyar dolardı. Tesis, “Solar termal kule” sistemi kullanıyor. Yani yüzbinlerce bilgisayar kontrollü ayna (heliostat), güneş ışığını kulelerin tepesine yönlendiriyor. Bu ısı ile bir sıvı buharlaştırılıyor ve türbinleri döndürerek elektrik üretiliyor.

2011 yılında Obama yönetimi bu projeyi “Amerika’nın güneş enerjisinde liderliğe geçişinin sembolü” olarak tanıtmıştı.

ABD Enerji Bakanlığı bu proje için üç federal kredi garantisi kapsamında 1,6 milyar dolar sağladı.