KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün? 2025 KPSS sonuçları nereden öğrenilecek?

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev alma hayali kuran yüz binlerce adayın merakla beklediği Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları için geri sayım resmen başladı.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ GÜN?
KPSS sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak. KPSS sonuçlarına bugünden (3 Ekim) itibaren 7 gün kaldı.Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları için heyecanlı bekleyişte son bir haftaya girildi.
ÖSYM'nin resmî sınav takvimine göre, Lisans düzeyinde uygulanan Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarının sonuçları 10 Ekim 2025 Cuma tarihinde açıklanacak.
Bugün 3 Ekim Cuma itibarıyla, memur adaylarının sonuçlarına ulaşmasına tam 7 gün kaldı.
KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları, 10 Ekim 2025 Cuma günü açıklandığında adaylar, sınav sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM tarafından belirlenen resmî kanalları kullanmalıdır.
Adaylar, sınav sonuçlarını aşağıdaki yöntemlerle sorgulayabilirler:
ÖSYM Sonuç Sayfası: Adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin resmî internet adresi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yaparak sonuçlarına ulaşabilirler.
Mobil Uygulama: ÖSYM'nin mobil uygulamaları üzerinden de sonuç sorgulama işlemi yapılabilmektedir.
Belge Basımı Yok: Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
Tebliğ Hükmü: İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri, adaylara tebliğ hükmünde sayılacaktır.
Yer Alan Bilgiler: Sonuç bilgilerinde adayların;
Testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları
KPSS puanları (P1, P2, P3 vb.) yer alacaktır.
KPSS Puanlarının Hesaplanma Yöntemi ve Kullanımı
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının belirlenmesi ve puan türlerinin hesaplanması, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen özel kurallar ve formüller çerçevesinde gerçekleşmektedir. Bu süreç, sınavın güvenilirliği ve adil bir değerlendirme yapılması için hayati önem taşır.
Puan Hesaplama Adımları
KPSS puanınızın hesaplanması, temel olarak dört aşamadan geçer:
Ham Puan Hesaplaması (Net):
Sınavda yer alan her bir test (örneğin Genel Yetenek) kendi içinde değerlendirilir.
Her testte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayların ham puanları (netleri) bulunur.
Önemli Not: Bir testten en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar, o testin hesaplamalarına alınmaz ve bu test için kendilerine standart puan hesaplanmaz.
Standart Puan Hesaplaması:
Elde edilen ham puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanır.
Ağırlıklı Standart Puan (ASP) Hesaplaması:
Tablo-1'deki testlerden elde edilen standart puanlar, Tablo-2'de gösterilen ağırlıklar baz alınarak ağırlıklandırılır.
Bir adayın herhangi bir ASP puanının hesaplanabilmesi için, o puanın hesaplanmasında kullanılan tüm standart puanlara sahip olması (yani ilgili tüm testlerden en az 1 neti olması) gerekir.
Nihai KPSS Puanının Hesaplanması:
Adayların ASP'leri kullanılarak nihai KPSS puanları hesaplanır. Bu hesaplama, belirlenmiş bir formül kullanılarak yapılır ve sonuçta her KPSS puan türü için 100 üzerinden bir puan dağılımı elde edilmiş olur.
Sınav Sonrası İptal ve Değişiklik Durumları
Soru İptali: Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılır. Bu durumda, puanlama, geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle yapılır.
Cevap Değişikliği: ÖSYM tarafından bir sorunun cevabının değişmesi gerektiği tespit edilirse, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınarak puanlama yapılır.
KPSS Puan Türlerinin Kullanımı
Kamu kurum ve kuruluşları, adayları işe alırken veya giriş sınavlarına çağırırken, Tablo-2'de gösterilen puan türleri arasından seçim yaparlar:
A Grubu Kadrolar: Giriş sınavı yapacak olan kamu kurumları, adayları bu sınavlara KPSS puanlarına göre çağırırlar.
Doğrudan Atama: Giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları ise atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanırlar.