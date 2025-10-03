KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün? 2025 KPSS sonuçları nereden öğrenilecek?

KPSS Puanlarının Hesaplanma Yöntemi ve Kullanımı

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının belirlenmesi ve puan türlerinin hesaplanması, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen özel kurallar ve formüller çerçevesinde gerçekleşmektedir. Bu süreç, sınavın güvenilirliği ve adil bir değerlendirme yapılması için hayati önem taşır.

Puan Hesaplama Adımları

KPSS puanınızın hesaplanması, temel olarak dört aşamadan geçer:

Ham Puan Hesaplaması (Net):

Sınavda yer alan her bir test (örneğin Genel Yetenek) kendi içinde değerlendirilir.

Her testte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayların ham puanları (netleri) bulunur.

Önemli Not: Bir testten en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar, o testin hesaplamalarına alınmaz ve bu test için kendilerine standart puan hesaplanmaz.

Standart Puan Hesaplaması:

Elde edilen ham puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanır.

Ağırlıklı Standart Puan (ASP) Hesaplaması:

Tablo-1'deki testlerden elde edilen standart puanlar, Tablo-2'de gösterilen ağırlıklar baz alınarak ağırlıklandırılır.

Bir adayın herhangi bir ASP puanının hesaplanabilmesi için, o puanın hesaplanmasında kullanılan tüm standart puanlara sahip olması (yani ilgili tüm testlerden en az 1 neti olması) gerekir.

Nihai KPSS Puanının Hesaplanması:

Adayların ASP'leri kullanılarak nihai KPSS puanları hesaplanır. Bu hesaplama, belirlenmiş bir formül kullanılarak yapılır ve sonuçta her KPSS puan türü için 100 üzerinden bir puan dağılımı elde edilmiş olur.