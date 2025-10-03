Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 3,23, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,52 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 33,29, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 26,59 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, eylülde 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 38,36, yurt içi üretici fiyatları yüzde 25,83 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 3,23, Yİ-ÜFE yüzde 2,52 artış gösterdi. TÜFE, eylülde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 25,43, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 33,29 arttı.



TÜFE değişim oranları (%), Eylül 2025



Eylül 2025 Eylül 2024 Eylül 2023 Bir önceki aya göre değişim oranı 3,23 2,97 4,75 Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı 25,43 35,86 49,86 Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı 33,29 49,38 61,53 On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı 38,36 63,47 55,30

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %26,59 arttı, aylık %2,52 arttı



Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %2,52 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %23,66 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %26,59 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %25,83 artış gösterdi.

Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Ekimde ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 38,36 olarak belirlendi.

Yİ-ÜFE değişim oranları(%), Eylül 2025

Eylül 2025 Eylül 2024 Eylül 2023 Bir önceki aya göre değişim oranı 2,52 1,37 3,40 Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı 23,66 25,55 36,06 Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı 26,59 33,09 47,44 On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı 25,83 44,81 65,55

BEKLENTİLER

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylülde TÜFE'nin yüzde 2,47 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre, yıllık enflasyonun yüzde 32,31'e ineceği hesaplanmıştı.

FİYAT ARTIŞLARI

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), eylülde yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 28,73, imalatta yüzde 26,63, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 23,81 ve su temininde yüzde 55,03 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Yİ-ÜFE, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 2,52, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 23,66, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,59 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,83 yükseldi.

Sanayinin 4 sektörünün yıllık değişimleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 28,73, imalatta yüzde 26,63, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 23,81 ve su temininde yüzde 55,03 artış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında, ara mallarında yüzde 22,27, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 31,62, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 33,21, enerjide yüzde 25,17 ve sermaye mallarında yüzde 26,62 yükseliş kaydedildi.

Sanayinin 4 sektörünün aylık değişimlerinde ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,72, imalatta yüzde 2,79 ve su temininde yüzde 1,74 artış görülürken elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,05 azalış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara malında yüzde 1,48, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,8, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 5,07, enerjide yüzde 0,78 ve sermaye mallarında yüzde 1,9 artış kaydedildi.

Sektörler/Alt Gruplar Aylık (Yüzde) Yıllık (Yüzde) Madencilik ve taş ocakçılığı 2,72 28,73 İmalat 2,79 26,63 Elektrik, gaz - 0,05 23,81 Su temini 1,74 55,03



