Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre TÜFE, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 3,23, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 25,43, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 33,29 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 38,36 arttı.

Ana harcama grupları itibarıyla eylülde bir önceki aya göre alkollü içecekler ve tütün grubunda yüzde 0,03 azalış gerçekleşti. Söz konusu dönemde en yüksek artışın yaşandığı ana grup ise yüzde 17,9 ile eğitim oldu.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 4,62, ulaştırmada yüzde 2,81 ve konutta yüzde 2,56 artış olarak kayıtlara geçti.

İlgili ana grupların aylık değişime etkileri, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,11, ulaştırmada yüzde 0,44 ve konutta yüzde 0,44 artış şeklinde oldu.

- Yıllık değişimler

Eylülde geçen yılın aynı ayına göre, en az artış gösteren ana grup yüzde 9,8 ile giyim ve ayakkabı olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 66,1 ile eğitim olarak tespit edildi.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimlerine bakıldığında, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 36,06, ulaştırmada yüzde 25,3 ve konutta yüzde 51,36 artış görüldü.

İlgili ana grupların yıllık değişime etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 8,6, ulaştırmada yüzde 4,15 ve konutta yüzde 7,85 yükseliş yönünde oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 25'inde düşüş gerçekleşti, 5 temel başlıkta değişim olmadı, 113'ünde ise artış meydana geldi.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

Kapsam Aylık Yıllık TÜFE 3,23 33,29 Gıda ve alkolsüz içecekler 4,62 36,06 Alkollü içecekler ve tütün -0,03 24,49 Giyim ve ayakkabı 3,92 9,8 Konut 2,56 51,36 Ev eşyası 1,65 29,32 Sağlık 0,48 35,21 Ulaştırma 2,81 25,3 Haberleşme 1,25 23,2 Eğlence ve kültür 1,29 24,85 Eğitim 17,9 66,1 Lokanta ve oteller 2,68 33,91 Çeşitli mal ve hizmetler 2,14 31,6

- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, eylülde bir önceki aya göre yüzde 3,34, geçen yılın aralık ayına kıyasla yüzde 25,94, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,86 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 37,85 artış olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, eylülde aylık bazda en az yükseliş yüzde 3,09 ile "işlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE" göstergesinde görüldü.

Aylık bazda en fazla yükseliş ise yüzde 3,36 ile "alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE" göstergesinde kayıtlara geçti.

Yıllık bazda da en yüksek artış yüzde 34,11 ile "mevsimlik ürünler hariç TÜFE " göstergesinde kaydedildi. Yıllık en az yükseliş ise yüzde 32,53 ile "yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:

Kapsam Aylık Yıllık Mevsimlik ürünler hariç TÜFE 3,13 34,11 İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE 3,34 32,86 Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE 3,22 32,54 İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE 3,09 33,08 Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE 3,36 33,65 Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE 3,35 32,53

(Bitti)