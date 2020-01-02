Çifte ‘kota’ kıskacı endişe yaratıyor
Demir-çelik sektörü, 2020’ye kotaların yarattığı olumsuz hava ile giriyor. En önemli ihracat pazarlarından ABD’de hayata geçirilen ilave gümrük vergisi sonrası yüzde 80’e yakın pazar kaybı yaşayan sektör, Avrupa Birliği’nin (AB) yürürlüğe koyduğu kotalar yüzünden yeni bir sıkıntı yaşamaya başladı.
Sektörün ihracatı 2019’da yüzde 35 düştü. İç piyasada da inşaat, otomotiv ve beyaz eşya sektörlerindeki küçülme nedeniyle yüzde 30’un üzerinde daralma yaşandı.
Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin verilerine göre, Türkiye’nin toplam ham çelik üretimi 11 ayda yüzde 10,4 düşüşle 34,4 milyon tondan 30,9 milyon tona geriledi. Üretim ve ihracatta durgunluğun 2020’de de sürmesi bekleniyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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