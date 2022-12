Doğalgaza aralıkta zam gelecek mi? Bakandan açıklama

Bakan Dönmez, "Birçok ülkeden yeni kaynak noktaları oluşturduk. Sistemi aldık. Bunlar sayesinde inşallah bu kışı bir sıkıntı yaşamadan atlatacağız. Aralıkta bir fiyat değişikliği olmayacak." dedi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, NTV kanalında katıldığı programda, Karadeniz gazının sisteme verilmesine ilişkin boru döşeme işinin bittiğini, sahadaki keşifle birlikte ülkeye 25-30 yıl yetecek bir kaynağa ulaşılmış olduğunu ifade etti.



Bütün işlemler tamamlandığında hedefin bu gazı 2023 martında tüketiciyle buluşturmak olduğunu dile getiren Dönmez, "İlk etapta 10 milyon metreküple başlayacağız. 2023 yılındaki hedef üretimimiz bu. Sonra yine sahada hem deniz tarafından hem kara tarafında kapasite artış çalışmaları devam edecek. 4 yıl sonra günlük 40 milyon metreküpe çıkmış olacağız. O rakam itibarıyla baktığımızda aslında konutlarda kullanılan gazın tamamını Karadeniz'den üretebilir hale geleceğiz." diye konuştu.



Dönmez, söz konusu sahada keşfedilen gazla birlikte en az 25-30 yıl yetecek kaynağa ulaşılacağını yineleyerek, "Birçok ülkeden yeni kaynak noktaları oluşturduk. Sistemi aldık. Bunlar sayesinde inşallah bu kışı bir sıkıntı yaşamadan atlatacağız. Aralıkta bir fiyat değişikliği olmayacak." ifadelerini kullandı.



Sinop'ta yapılması planlanan ikinci nükleer santrale de değinen Dönmez, "Her iki liderin (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) görüşmesinde ikinci bir santralin Türkiye'de kurulması konusunda bir görüş birliği söz konusu oldu ama tabii daha oturulacak, konuşulacak." dedi.



Bakan Dönmez, Rus tarafının Akkuyu'da Türk insanının, yüklenicilerin ve tedarikçilerin neler yapabileceğini gördüğünü belirterek, "Her iki tarafın da kazanabileceği, her iki tarafın da mutlu olabileceği bir noktada buluşursak Sinop'ta bu ikinci nükleer santrali hayata geçiririz." diye konuştu.a