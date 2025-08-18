EBRD'den Enerjisa Enerji'ye 150 milyon dolarlık kredi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, finansman, 2023'te depremden etkilenen bölgelerde elektrik dağıtım hizmeti sunan Toroslar EDAŞ'ın altyapı ve şebeke modernizasyonu yatırımlarında ve yeniden yapılandırma çalışmalarının yanı sıra, güneş enerjisi santrali projelerinde kullanılacak.

Kredi kapsamında desteklenecek projelerle, Toroslar bölgesindeki yeniden yapılandırmanın hızlandırılması, şebeke güvenilirliğinin artırılması ve modernizasyonu, enerji kayıplarının azaltılması ve karbon emisyonlarının düşürülmesi hedefleniyor.

Söz konusu anlaşma, Enerjisa Enerji'nin İstanbul Ataşehir'de bulunan genel müdürlük binasında düzenlenen törenle imzalandı.

Törene Enerjisa Enerji'yi temsilen Mali İşler Direktörü Philipp Ulbrich, Hazine, Risk, Yatırımcı İlişkileri ve Vergi Direktörü Cem Gökmen Gökkaya ve finans alanında üst düzey yöneticiler ile EBRD'yi temsilen Matteo Patrone, Elisabetta Falcetti, Şule Kılıç ve EBRD'nin çeşitli birimlerinden yöneticiler katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi Murat Pınar, küresel enerji ekosisteminde dönüşümün yalnızca teknolojik bir kavram değil, aynı zamanda ekonomik ve toplumsal bir yeniden yapılanmayı da beraberinde getirdiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Artık sadece ne kadar enerji ürettiğiniz değil, bu enerjiyi ne kadar akıllı, verimli ve sürdürülebilir yönettiğiniz belirleyici oluyor. EBRD ile imzaladığımız bu kredi anlaşması, Enerjisa Enerji'nin bu yeni enerji çağında sorumluluk üstlendiğinin ve dönüşümün liderliğini yaptığının göstergesidir. Uluslararası ölçekte güven duyulan bir ortak olarak EBRD ile iş birliğimizin, ülkemizin enerji dönüşümüne ivme kazandıracağına inanıyoruz.

Enerjisa Enerji Mali İşler Direktörü Philipp Ulbrich ise, bu uzun vadeli finansmanın, Enerjisa Enerji'nin karlı büyümesini zorlu bir ortamda dahi finanse edebildiğini gösterdiğini vurgulayarak, "Güçlü bilanço yapımız, etkin nakit akışı yaratan iş modelimiz ve disiplinli maliyet ve faiz yönetimi anlayışımız sayesinde uluslararası finans kuruluşlarının uzun vadeli güvenini kazanmaya devam ediyoruz. EBRD gibi küresel ölçekte saygın bir kurumun desteği, sadece kredibilitemizin göstergesi değil, aynı zamanda yatırımcıların enerji dönüşümüne olan ilgisinin de somut yansımasıdır. EBRD ile güçlü iş birliğimiz, sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda attığımız stratejik adımları güçlendirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

EBRD Başkan Yardımcısı Matteo Patrone da Toroslar bölgesindeki yeniden inşa çalışmalarının kısa vadeli bir görev olmadığının altını çizerek, "Bu süreç uzun vadeli bir bağlılık, net bir stratejik yön ve Enerjisa Enerji ile sahip olduğumuz türden güvenilir bir ortaklık gerektiriyor. Güvenilir ve sürdürülebilir enerji, hem insan refahı hem de ekonomik toparlanma için hayati öneme sahip." ifadelerini kullandı. AA