Hava ısıtma ve soğutma ürünleri gibi bazı ürünlerde 2023’te çevreye duyarlı tasarıma geçiş yapılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının “Hava Isıtma Ürünleri, Soğutma Ürünleri, Yüksek Sıcaklık Proses Çillerleri ve Fankoil Üniteleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliği”, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğ, Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak, hava ısıtma ürünleri, soğutma ürünleri, yüksek sıcaklık proses çillerleri ve fankoil ünitelerinin piyasaya arz edilmesi ve/veya hizmete sunulmasıyla ilgili çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini belirliyor.

Düzenleme, nominal ısıtma kapasitesi 1 megavatı aşmayan hava ısıtma ürünlerinin, nominal soğutma kapasitesi 2 megavatı aşmayan soğutma ürünlerinin ve yüksek sıcaklık proses çillerlerinin, fankoil ünitelerinin piyasaya arz edilmesi ve/veya hizmete sunulmasına ilişkin hükümleri kapsıyor.

Düzenlemeyle istisnalar dışında tebliğ kapsamında kalan ürünler için çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri de tespit edildi.

Tebliğ, 1 Ocak 2023’te yürürlüğe girecek.

Öte yandan, “Havalandırma Ünitelerinin Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ” de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ, havalandırma ünitelerinin piyasaya arz edilmesi ve/veya hizmete sunulması ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini düzenliyor.a