Güriş Holding, Ulu RES'i tam kapasite devreye aldı

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Güriş bünyesindeki Mogan Holding, Bursa’nın İnegöl ve Keles ilçelerinde 29 adet Enercon türbininden oluşan Ulu Rüzgar Enerji Santrali’ni tam kapasite devreye aldı.



Mogan Holding, Türkiye’nin enerji alanında dışa bağımlılığını ve karbon salımını azaltmanın yenilenebilir enerji santralleri sayesinde gerçekleşebileceğinin mümkün olduğunu düşünerek faaliyetlerine bu doğrultuda devam ediyor. 29 adet Enercon (2 adet 3,5 MW E-138 EP3 ve 27 adet 4,2 MW E-138 EP3 E2) türbini ile faaliyet gösteren Ulu Rüzgar Enerji Santrali, 111 metre kule yüksekliği ve 138 metre kanat çapındaki Enercon türbinler düşük ve orta güçteki rüzgâr rejiminde de yüksek güç üretmek üzere tasarlandı. Santral yılda 353.000.000 kWs elektrik üreterek 150 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacı karşılayacak.



Rüzgar enerjisi bakımından Türkiye’nin zengin bir ülke olduğunu söyleyen Mogan Holding CEO’su Ali Karaduman, şirket olarak rüzgar enerjisine olan yatırımlarına devam ettiklerini belirterek “29 türbinden oluşan santralimizi tam kapasite devreye aldık. ULU RES’in elektrik üretimi ile birlikte yıllık 272.244 ton karbondioksit (CO₂) salınımı engellenmekte olup sürdürülebilir yatırımlarımızla çevremize ve dünyamıza katkı sağlamaya devam etmekteyiz. Amacımız, rüzgar enerjisini elektrik enerjisine dönüştürerek ülke ekonomisine katkı sağlamak” diye konuştu.







