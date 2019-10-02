Rüzgar enerjisinde Doğu Avrupa’ya açıldı
Güriş Holding, yurtdışındaki rüzgar enerjisi yatırımlarına hız verdi.
Kosova’dan sonra Ukrayna pazarına giren Güriş, bu ülkede 120 megavatlık yatırım için 180 milyon Euro harcayacak.
Sırada ise Beyaz Rusya, Arnavutluk, Yunanistan, Moldova ve Karadağ var.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Konut ve otomotivde düşük faiz heyecanı
Sonraki haber Kurumlara özel çözümler geliştiriyor
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?