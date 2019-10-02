Rüzgar enerjisinde Doğu Avrupa’ya açıldı

Ekim 2, 2019 0 Yorum 67 Okunma
Rüzgar enerjisinde Doğu Avrupa’ya açıldı

Güriş Holding, yurtdışındaki rüzgar enerjisi yatırımlarına hız verdi.

Kosova’dan sonra Ukrayna pazarına giren Güriş, bu ülkede 120 megavatlık yatırım için 180 milyon Euro harcayacak.

Sırada ise Beyaz Rusya, Arnavutluk, Yunanistan, Moldova ve Karadağ var.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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