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  • Türkiye ile Azerbaycan'ın enerji köprüsü: TANAP 8 yılı geride bıraktı

Türkiye ile Azerbaycan'ın enerji köprüsü: TANAP 8 yılı geride bıraktı

Azerbaycan gazının Türkiye ve Avrupa pazarlarına ulaştırılmasında kritik rol üstlenen TANAP, faaliyete geçişinin ardından 8 yılı tamamlayarak enerji arzındaki stratejik konumunu korumayı sürdürüyor.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye ile Azerbaycan'ın enerji köprüsü: TANAP 8 yılı geride bıraktı

Şirketten yapılan açıklamaya göre Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP), Türkiye Ulusal İletim Şebekesi'ne bağlandığı 12 Haziran 2018'den bu yana ülkeye kesintisiz gaz iletmeyi sürdürüyor. Güney Gaz Koridoru'nun en önemli halkası olan TANAP, operasyondaki 8. yılını tamamladı.

1 Türkiye ve Azerbaycan arasındaki en önemli projelerden biri

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki en önemli projelerden biri

Türkiye ve Azerbaycan'ın enerji alanındaki stratejik iş birliğinin en önemli projelerinden biri olan TANAP, 12 Haziran 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla düzenlenen törenle faaliyete başlamıştı.

2 16,2 milyar metreküplük kapasiteyle kesintisiz akış sağlıyor

16,2 milyar metreküplük kapasiteyle kesintisiz akış sağlıyor

TANAP, ülkede uçtan uca uzanan 1811 kilometrelik güzergahta yıllık 16,2 milyar metreküplük tam kapasiteyle kesintisiz akış sağlıyor. TANAP kapsamında Türkiye sınırları içinde biri Eskişehir ve diğeri Trakya'da olmak üzere ulusal doğal gaz iletim şebekesine bağlantı için 2 çıkış noktası bulunuyor.

3 6 milyar metreküpü Türkiye ulusal şebekesine aktarılıyor

6 milyar metreküpü Türkiye ulusal şebekesine aktarılıyor

Hazar Denizi'ndeki Şahdeniz-2 sahasından çıkan ve Güney Kafkasya Boru Hattı üzerinden Türkiye sınırına ulaşan doğal gazın 6 milyar metreküpü Eskişehir'deki çıkış noktasından Türkiye ulusal şebekesine aktarılıyor, 10 milyar metreküpü ise Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) aracılığıyla Avrupa pazarlarına ulaşıyor.

4 Bölgenin enerji arz güvenliğinin en güçlü teminatlarından biri

Bölgenin enerji arz güvenliğinin en güçlü teminatlarından biri

TANAP'ın en önemli halkası olduğu bu Güney Gaz Koridoru, bugün hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın enerji arz güvenliğinin, bölgenin enerji arz güvenliğinin ve kaynak çeşitliliğinin en güçlü teminatlarından biri olmaya devam ediyor.

5 Uluslararası alanda örnek boru hattı

Uluslararası alanda örnek boru hattı

Türkiye'nin enerji arz kaynaklarını çeşitlendirirken aynı zamanda bölgesel enerji istikrarına da katkı sağlayan TANAP, güvenilir işletme, nitelikli insan kaynağı ve teknolojisiyle uluslararası alanda örnek boru hattı olma özelliğini koruyor.
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