Türkiye ile Azerbaycan'ın enerji köprüsü: TANAP 8 yılı geride bıraktı

TANAP'ın en önemli halkası olduğu bu Güney Gaz Koridoru, bugün hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın enerji arz güvenliğinin, bölgenin enerji arz güvenliğinin ve kaynak çeşitliliğinin en güçlü teminatlarından biri olmaya devam ediyor.