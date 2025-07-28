Türkiye mayısta ne kadar elektrik üretti?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) mayısa ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 29,4'ü hidroelektrik santralleri, yüzde 17,1'i doğal gaz santralleri, yüzde 16,6'sı ithal kömür santralleri, yüzde 13'ü linyit santralleri, yüzde 11'i rüzgar santralleri ve yüzde 3,8'i jeotermal santrallerinden sağlandı.

Bu kaynakları sırasıyla güneş, biyokütle, taş kömürü, asfaltit ve fuel-oil izledi.

Böylece Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 artışla 25 milyon 177 bin 330 megavatsaat oldu.

Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yüzde 3,4 artarak 22 milyon 672 bin 317 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Tüketimin yüzde 42'si sanayi, yüzde 25,2'si mesken aboneleri, yüzde 25,1'i kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler tarafından yapıldı. Tarımsal faaliyetlerin payı yüzde 5,9, aydınlatmanın payı ise yüzde 1,8 olarak kayıtlara geçti.

Tüketici sayısı ve kurulu güç arttı

Elektrikte tüketici sayısı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artarak, 51 milyon 124 bin 91'e ulaştı.

Bu dönemde Mayıs 2024'e göre, sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 3,3, tarımsal faaliyet tüketicilerinin sayısında yüzde 2,2, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 2,2, kamu ve özel hizmetler sektörüyle diğer tüketicilerin sayısında yüzde 1,8 ve aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 1,6 artış kaydedildi.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü de bu dönemde yaklaşık yüzde 2 artarak 98 bin 187 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 24,9'unu doğal gaz santralleri, yüzde 24,3'ünü barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 13,5'ini rüzgar santralleri, yüzde 10,6'sını ithal kömür santralleri, kalan bölümünü ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler oluşturdu.