Adalet Bakanlığı çalışanlarına yönelik promosyon ödemesi için ihale süreci devam ediyor. Bankalar, binlerce memura ek gelir sağlayacak olan bu önemli anlaşma için tekliflerini hazırlıyor. Çalışanlar ve bankalar arasında devam eden görüşmelerde en yüksek teklifi veren banka ile anlaşma yapılması bekleniyor.
2025 ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON İHALESİ SONUÇLANDI MI?
Adalet Bakanlığı çalışanlarının merakla beklediği promosyon anlaşmasıyla ilgili önemli bir açıklama, alet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ramazan Can'dan geldi. Bakan Yardımcısı Can, promosyon ödemesi için yürütülen ihale sürecinin henüz tamamlanmadığını belirtti.
Sürecin hızlandırılması ve kamu görevlilerinin beklentilerini karşılayacak bir anlaşmayla sonuçlanması için gerekli çalışmaların titizlikle sürdüğünü ifade etti.
ADALET BAKANLIĞI MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ NE KADAR?
Adalet Bakanlığı promosyon ihalesinin Eylül ayı içerisinde yapılması bekleniyor. Bazı kulis bilgilerine göre ise 90 bin TL ile en yüksek teklifi veren Vakıfbank ile görüşmelerin sürdüğü öne sürülüyor. Ancak bakanlık yetkililerinden konuyla ilgili henüz herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.
ADALET BAKANLIĞI MAAŞ PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?
Eylül ayı içerisinde bankayla mutabakat sağlanması halinde promosyon ödemelerinin ay sonu ya da Ekim başında personellerin hesaplarına yatırılması bekleniyor.
SENDİKALARIN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Adalet Sen'in yeni promosyon için talepleri belli oldu. Adalet Bakanlığı'na resmi teklif ileten sendika, isteklerini şu şekilde sıraladı;
Kişi başı en az 150.000 TL tutarında tek seferde ve peşin ödeme,
Sözleşme süresinin en fazla 3 yıl olması,
Yıllık enflasyon farkına göre revize opsiyonu,
EFT, havale gibi bankacılık işlemlerinin ücretsiz sunulmaya devam etmesi,
Adalet Bakanlığı personeline özel düşük faizli kredi imkânları,
Faizsiz ve geri ödeme avantajlı bireysel kredi paketlerinin sunulması.
Adalet Bakanlığı çalışanlarının promosyon anlaşmasıyla ilgili beklentileri netlik kazanmaya başladı. Son olarak 2022 yılında 25 bin TL promosyon alan 200 bini aşkın bakanlık çalışanı, son üç yılda yaşanan enflasyon ve ekonomik kayıpların telafi edilmesini talep ediyor.
Çalışanlar, geçmiş promosyon tutarı ve güncel ekonomik koşullar dikkate alındığında, bu kayıpların telafi edilmesi için bankalardan en az 150 bin TL'lik bir promosyon ödemesi bekliyor. Tüm talepler ve bankaların hazırladığı teklifler göz önüne alındığında, çalışanlara Ekim ayına kadar en düşük 100 bin TL'lik bir ödeme yapılması bekleniyor. Anlaşmanın kısa sürede tamamlanması ve tutarın kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.