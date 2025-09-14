Adalet Bakanlığı çalışanlarının promosyon anlaşmasıyla ilgili beklentileri netlik kazanmaya başladı. Son olarak 2022 yılında 25 bin TL promosyon alan 200 bini aşkın bakanlık çalışanı, son üç yılda yaşanan enflasyon ve ekonomik kayıpların telafi edilmesini talep ediyor.

Çalışanlar, geçmiş promosyon tutarı ve güncel ekonomik koşullar dikkate alındığında, bu kayıpların telafi edilmesi için bankalardan en az 150 bin TL'lik bir promosyon ödemesi bekliyor. Tüm talepler ve bankaların hazırladığı teklifler göz önüne alındığında, çalışanlara Ekim ayına kadar en düşük 100 bin TL'lik bir ödeme yapılması bekleniyor. Anlaşmanın kısa sürede tamamlanması ve tutarın kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.