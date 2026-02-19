YEO Teknoloji’den Romanya’ya 111,2 milyon dolarlık GES yatırımı

Yenilenebilir enerji projelerinde yatırımcı ve EPC (Mühendislik, Tedarik, Kurulum) kimliğiyle Romanya pazarının lider oyuncularından olan YEO Teknoloji, önemli bir projeye daha imza attı. YEO Teknoloji, Romanya’da geliştirilen (Dobrun & Sadova) iki güneş enerjisi santrali projesine ilişkin EPC hizmetlerini kapsayan 111,2 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. YEO Teknoloji’nin Avrupa’daki iştiraki Defic Globe, söz konusu güneş enerjisi santrallerinin anahtar teslim inşasını üstlenirken aynı zamanda yatırımcı kimliğiyle de yüzde 35 oranında ortağı olacak. Santraller Norveç’in en büyük yenilenebilir enerji sahasına sahip grubu Scatec ile gerçekleştirilecek.

Romanya elektrik piyasası operatörü Opcom ile yapılan anlaşmaya göre toplam 190 MW’lık GES yatırımı, %65’i Fark Sözleşmesi mekanizmalı (CfD) olarak yani 15 yıl süreyle devletin sağladığı çapa fiyat garantisiyle çalışacak. CfD kontratları Avrupa Birliği ülkelerine sağlanan ve ülkelerin yeşil enerji dönüşümünü sağlamak için AB Modernizasyon Fonu tarafından finanse ediliyor.

2027 yılının ikinci yarısında devreye alınması planlanan santraller Avrupa Yatırım Bankası (EIB) Avrupa Yatırım ve Kalkınma BankasI (EBRD) Banca Comercială Română (BCR) tarafından non-recourse (rücu edilmeyen) finansman yapısı kapsamında finanse edildi.

Norveçli Scatec ile ortak yatırım

Tamamını Defic Globe’un anahtar teslim EPC sözleşmesiyle gerçekleştireceği güneş enerjisi santrallerinin mühendislik, ekipman tedariki ve kurulum çalışmaları, yüksek gerilim trafo merkezleri ve enerji nakil hatları da inşa edilecek. Defic Globe’un aynı zamanda %35 payının olduğu projede kalan %65, Norveçli yenilenebilir enerji şirketi Scatec’e ait olacak. Norveç’in en büyük yenilenebilir enerji gruplarından Scatec, beş kıtada işletmede ve inşaat halinde toplam 6,2 GW kapasiteyle yenilenebilir enerji santralleri geliştiriyor.

YEO Teknoloji’nin Avrupa’daki ilk yatırımı olan Romanya Caracal Güneş Enerjisi Santrali temiz enerji üretimine devam ediyor. Bu projede, şebeke esnekliğini desteklemek amacıyla Reap Battery tarafından geliştirilen enerji depolama sistemlerinin entegre edilmesi planlanıyor.

Caracal projesine paralel olarak Bobiceşti, Turceni-Măceşu, Vâlcea, Caracal 2 Dobrun ve Sadova sahalarındaki yatırımlarla birlikte, YEO Teknoloji’nin Romanya’daki toplam güneş enerjisi portföyü 887 MWp seviyesine ulaşıyor. YEO Teknoloji, Romanya’da hem EPC yüklenicisi hem de Bağımsız Enerji Üreticisi (IPP) kimliğiyle, Defic Globe aracılığıyla uzun vadeli yatırımcı olarak konumlanıyor.

YEO Teknoloji CEO’su Tolunay Yıldız söz konusu projeyle ilgili şöyle konuştu: “Yenilenebilir enerji ve enerji teknolojileri alanındaki küresel büyümemizi sürdürüyoruz. Romanya, Avrupa'daki bu vizyonun kalbinde yer alıyor. Romanya pazarında yatırımlarla yeşil dönüşüme öncülük etmeye kararlıyız. Hem EPC hem de yatırımcı olarak bu projeyle Avrupa'nın yeşil enerji vizyonuna katkıda bulunacağız.”

