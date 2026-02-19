Isparta'dan dünyaya yayılıyor: 14 ülkeye akıllı robot ihracatı

İleri teknoloji ürünler ürettiklerine dikkati çeken Alakuş, şöyle konuştu:

"Veriyi esas alan yapay zeka ve görüntü işleme teknolojilerini kullanan ve bu verilere göre çıktı veren sistemler geliştiriyoruz. Bu nedenle ürünlerimiz tercih ediliyor. Türkiye teknoloji konusunda artık kendini aştı ve belli bir noktaya geldi. Bugün Isparta'da bu teknolojileri üretebiliyorsak, Türkiye'nin farklı bölgelerinde de farklı alanlarda yüksek teknoloji üretimi yapılabiliyor."

Sürdürülebilir üretimin önemine dikkati çeken Alakuş, nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi gerektiğini ve bunun için de çalışma yürüttüklerini kaydetti.