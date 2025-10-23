Zorlu Enerji, EPDK’dan 20 yıllık toplayıcı lisansı aldı

Üretimden dağıtıma, şarj istasyonlarından enerji yönetim sistemlerine kadar farklı alanlarda uçtan uca hizmet veren Zorlu Enerji, EPDK’dan aldığı 20 yıllık Toplayıcı Lisansıyla enerji piyasasında yeni bir döneme adım attı. Yenilenebilir enerjinin öncü şirketlerinden Zorlu Enerji’nin yüzde 100 iştiraki olarak kurulan Zorlu Dengeleme ve Enerji Yönetimi AŞ, alınan Toplayıcılık Lisansı kapsamında elektrik piyasasında toplayıcılık hizmeti sunacak.

Zorlu Enerji’ye stratejik avantaj

Elektrik sektöründe giderek önem kazanan bir alan olan toplayıcılık, farklı tüketici ve üreticilerin elektrik tüketim ve üretim kapasitelerini tek çatı altında birleştirerek piyasaya sunmayı ifade ediyor. Bu sayede bireysel üreticilerden sanayi tesislerine kadar geniş bir portföy, tek bir şirket aracılığıyla piyasalara katılabiliyor. Toplayıcılık Lisansıyla birlikte Zorlu Enerji, hem kendi üretim portföyünü hem de üçüncü taraflara ait üretim ve tüketim kapasitelerini yönetme imkanı elde etti. Şirket, bu yapı sayesinde arz-talep dengesinin korunmasına da katkıda bulunurken, enerji yönetiminde daha esnek ve verimli çözümler sunacak.

“2026’da büyük bir etki yaratacağız”

Üretimden son tüketiciye kadar geniş bir alanda faaliyet yürüttüklerini hatırlatan Zorlu Enerji CEO’su Elif Yener, konuyla ilgili şunları söyledi: “Yenilenebilir ve verimli projelerle müşterilerimize daha iyi hizmet sunmayı hedefliyoruz. Bu hedefimize büyük katkı sunacak Toplayıcılık Lisansı ile özellikle 2026 yılında yürürlüğe girecek düzenlemelerle toplayıcılık alanında da büyük bir etki yaratacağımıza inanıyoruz.”

Yeni fırsatlar

Yener, 100 MW altındaki lisanslı santraller ile YEKDEM süresi biten lisanssız santrallerin üretim tarafında, serbest tüketicilerin ise tüketim tarafında müşterileri olacağını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz hem kendi santrallerimizle hem de dışarıdan katılacak santrallerle bu lisans altında büyümeyi hedefliyoruz.”