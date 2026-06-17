Afyonkarahisar’da mermerden Formula aracı üretildi

Vali Dr. Naci Aktaş ve protokol üyelerinin katılımı ile Afyonkarahisar Blok Mermer Fuarı bu yıl ikinci defa kapılarını ziyaretçilerine açtı. 400'e yakın firmanın katılım gösterdiği fuarda tarih boyunca dünya mermer piyasasında önemli bir yere sahip olan kentin doğal taşları görücüye çıktı.
Fuarla ilgili açıklamalarda bulunan Afyonkarahisar İscehisar Mermerciler Derneği Başkanı Remzi Özcan, fuardaki amaçlarının sadece doğal taş satmak olmadığını kaydederek aynı zamanda Afyonkarahisar olarak sektörde tasarım, teknoloji ve markalaşma alanlarında da dünya çapında söz sahibi olunmasının hedeflendiğini dile getirdi.
Başkan Özcan, "Afyonkarahisar sadece Türkiye'de değil aynı zamanda Dünya genelinde önemli bir mermer üretim merkezi. Bu yönüyle önemli fırsatlar barındırıyoruz. Teknolojik, stratejik ve bunun yanında sanatsal ürünlerde üretiyoruz. Dünyada bu ürünlerin önemli alıcıları var. Fuara gelenler sadece buradaki ürünleri değil aynı zamanda ilimizdeki üretim merkezlerini de ziyaret ediyorlar. Bu da inşallah ticarete de dönecek" dedi.
Mermerin hayatın her alanında kullanıldığını hatırlatan Başkan Özcan, fuarda kurulan Karamehmet Mermer Sokağı'nda sergilenen ve mermerden yapılan Formula aracı, motosiklet, langırt, küvet, çanta ve çeşitli eserlere de değinerek şunları söyledi:
"Mermer öncelikle güvenli yapılarda, sulu zeminlerde, görsel alanlarda ve aşınması zor olan bölgelerde kullanıldığı gibi aynı zamanda sanatsal alanda da kullanılıyor. Sanatçılarımız çok ciddi el sanatı ve katma değeri yüksek sanatsal ürünlerde üretiyorlar. Bu konuda çok ciddi atölyelerimizde var."
Yurt dışından da fuara önemli bir katılım olduğuna dikkat çeken Başkan Özcan, "Bizim en fazla önemsediğimiz ülkelerin başında Afrika, Orta Doğu ve Uzak Doğu ülkeleri. Bunun yanında aynı zamanda Avrupa ve ABD'den de alıcılar olduğunu gözlemliyoruz. Bunun ticaretini ve istatistiki verilerini de fuar bitiminde çıkaracağız" diye konuştu.