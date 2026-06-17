Afyonkarahisar’da mermerden Formula aracı üretildi

Başkan Özcan, "Afyonkarahisar sadece Türkiye'de değil aynı zamanda Dünya genelinde önemli bir mermer üretim merkezi. Bu yönüyle önemli fırsatlar barındırıyoruz. Teknolojik, stratejik ve bunun yanında sanatsal ürünlerde üretiyoruz. Dünyada bu ürünlerin önemli alıcıları var. Fuara gelenler sadece buradaki ürünleri değil aynı zamanda ilimizdeki üretim merkezlerini de ziyaret ediyorlar. Bu da inşallah ticarete de dönecek" dedi.