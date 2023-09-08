Antakya Medeniyetler Korosu İstanbul'da

Koro üyelerinin hemen hemen hepsinin birinci derecede yakınlarını kaybettiği, birçok koro üyesinin evleri ve iş yerlerinin yıkıldığı, Koronun çalışmalarını yaptığı dernek binasının yıkıldığı, müzik aletleri ve kostümleri dahil tüm eşyalarının enkazda kaldığı bir sürecinden ardından Antakya Medeniyetler Korosu aldığı desteklerle yeniden ayağa kalktı.

Tosyalı Holding’in sponsorluğunda, bu yılın sonuna kadar konserlerine Türkiye’nin dört bir yanında devam edecek olan Antakya Medeniyetler Korosu, her zaman olduğu gibi birbirinden eşsiz müzikleriyle sanatseverlere büyülü bir dünyanın kapılarını açmayı sürdürüyor.

Yeniden ve daha güçlü bir şekilde ayağa kalkan Antakya Medeniyetler Korosu’nun çıktığı Türkiye turu kapsamında İstanbul Beylikdüzü’nde verdiği konser sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Yıkılmış bir topluluk ve koro olarak tekrar ayağa kalkmalarında çok büyük destekler gördüklerini ifade eden Antakya Medeniyetler Korosu Şefi Yılmaz Özfırat, “Bu süreç içerisinde çok büyük destekler gördük, bu desteklerden bir tanesi bu akşam aramızda olan Tosyalı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fuat Tosyalı. Sayın Fuat Tosyalı ilk günden itibaren yaramıza merhem olmuştur, ayrıca kendisi de çizmesini giyip bir fiil enkazlarda yardım etmiştir, kendisine buraya geldiği ve bizi kırmadığı için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

2008 yılında üç semavi dine ve altı farklı medeniyete sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının gönüllülük esasına dayalı olarak kurdukları Antakya Medeniyeler Korosu Derneği, oluşturduğu koroyla yurt içi ve yurt dışında bugüne kadar 2000’ e yakın konser verdi.

2012 yılında Nobel Barış Ödülü’ ne aday gösterilen, iki kez Barış ve Kardeşlik ödülünü alan Antakya Medeniyeler Korosu Derneği daha birçok farklı ödüle layık görüldü.

Türkiye’nin tüm değerleriyle tanıtımına katkı sağlamayı ve dünya barışına hizmet etmeyi misyon edinen Koro,farklı medeniyetlerin uyum ve barış içinde yaşadığı Antakya’dan yola çıkarak evrensel bir dil olan müzikle, dünyada evrensel değerler olan gerçeğe saygı ve sevginin hüküm sürdüğü bir yaşam için eserlerini icra etmeye devam ediyor.

Koro, 5 Eylül’deki İstanbul Kuruçeşme konserinin ardından 8 Eylül’de Kuşadası, 10 Eylül’de ise İzmir’de sanatseverlerle buluşarak Türkiye turuna devam edecek.