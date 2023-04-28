Uludağ Ekonomi Zirvesi başladı | CANLI YAYIN

Capital, Ekonomist ve StartUp dergileri tarafından Hayat Holdingin ana sponsorluğunda NG Enjoy Sapanca Otel'de düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi, açılış oturumuyla başladı.

Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük, zirveyi, iş dünyası, devlet bürokrasisi ve bilim dünyasını birleştiren fikir platformu olarak gerçekleştirdiklerini belirterek, zirvede yeni nesiller için stratejiler ve politikaların ele alınacağını dile getirdi. Büyük, "Yeni nesillere yüksek nitelikli eğitim sağlamalıyız, sürdürülebilir ekonomik sistemlere, sanayide dönüşümlere ve yeni nesil dönüşümlere odaklanmalıyız." dedi.

"Artık şirketler işlerini yönetirken sürdürebilirliğe odaklanmalı"

Hayat Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı Avni Kiğılı da, burada yaptığı konuşmada, 17 ülkede 41 üretim tesisiyle bu topraklarda doğan 49 markalarını dünya çapında milyonlarca tüketiciyle buluşturduklarını, Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Balkanlar'ın en büyük temizlik kağıtları üreticisi olduklarını söyledi.

Dünyanın geleceği için zor bir sınav verdiklerini ifade eden Kiğılı, artık şirketlerin işlerini yönetirken sosyal, çevresel ve ekonomik sürdürebilirliğe odaklanması gerektiğini bildirdi. Kiğılı, daha kalabalık ve daha fazla ihtiyacı olan dünyayı yönetmek için kaynak kullanımındaki israfın önlenmesi gerektiğine işaret ederek, "Hayat Holding olarak iş süreçlerimizde pek çok örnek uygulama gerçekleştirdik. Temizlik kağıtlarında sektör normlarından 4 kat daha az su tüketerek üretim yapıyoruz, atık su miktarını azaltıyor, yer altı sularını daha az kullanıyoruz. 2023 yılında yenilenebilir enerjideki üretim payımızı artıracak, güneş ve biyokütle enerji santrallerimizi devreye alacağız. Hedef, 100'üncü yılımızda karbon nötr bir şirket olabilmek. Çocuklarımızda iklim bilincinin erken yaşta gelişmesine katkı sağlamayı da amaçlıyoruz." diye konuştu.

Kiğılı, finansmanın hızlı ve erişilebilir olmasının önemine işaret ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Sermayenin tabana yayılması ve mikro düzeyde finansmana erişim önemli. Hayat Holding ile yeni yatırım alanımız olan bankacılığa bu amaçla adım atıyoruz. Hayat Finans Katılım Bankasını kurduk, şubesiz ve dijital kanallardan hizmet verecek. Geleceği şekillendirecek mikro girişimcilerin en büyük destekçilerinden olmak istiyoruz."

13 panel düzenlenecek

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde "Tek Dünya, Ortak Gelecek" başlığı altında 13 panel gerçekleştirilecek.

İş insanlarının ve liderlerin bir araya geleceği zirvede, "Global Fırsatların Geleceği", "Sosyal Yatırım: Yeni Nesilleri Geleceğe Hazırlamak", "Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İş Yaşamı ve Refaha Katkıları", "100. Yılında Türk İş Dünyası İçin Gelecek Modeli: Amaç Odaklı Liderlik ve Strateji", "Savunmada Yeni Teknolojiler ve Yaratılan Değerler", "Liderlerin Gündemi: Sürdürülebilirlik", "Afet Sonrası Yönetim ve Yeni Düzene Geçiş", "100. Yılda Bankacılık ve Finansın Yeni Vizyonu", "100. Yılda Türk Sanayisinin Gelecek Rotası: Dönüşüm, Riskler ve Fırsatlar", "Yarının Dünyası, Yarının Şirketi", "Değişen Global Düzen: Avrupa ve Türkiye'nin Yeni Rolleri", "Dijitalde Doğan İşler ve Dönüşen Sektörler", "Yükselen Yatırımlar: Yeni Teknolojiler ve İnovatif Girişimler" konu başlıklarında paneller düzenlenecek.